В Литве ответили на "высосанные из пальца небылицы" Лукашенко о военных лагерях

Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием "боевиков". Более того, белорусский президент заявил, что их возможно "готовили" в Литве и Польше. Глава МИД Литвы называет слова А.Лукашенко выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает пресс-служба главы Беларуси.

В встречи с рабочими у А.Лукашенко поинтересовались "о причинах

активизации в последнее время так называемой пятой колонны и различных

оппозиционных структур". Видимо, имелись в виду протесты белорусов последнего времени в связи с "налогом на тунеядство" и планирующаяся на День воли 25 марта акция оппозиции.

Отвечая на вопрос, А.Лукашенко заявил, что "как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились на случай, выбирали момент".

"Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), - сказал А.Лукашенко. - Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием".

А.Лукашенко подчеркнул, что общественности будет представлена более широкая информация, а также поведал о том, что правоохранительным органам Беларуси "удалось узнать о существовании подобных планов", говорится на сайте белорусского лидера.

"Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", — утверждал А.Лукашенко и добавил, что теперь предстоит детально разобраться в ситуации.

Он также подчеркнул, что в Беларуси всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм.

"Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет — в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, что вчера Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что в ночь на 20 марта неизвестные на автомобиле Jeep пытались прорваться на территорию страны через пункт пропуска Александровка со стороны Украины. В автомобиле, по сообщению пограничников, было обнаружено оружие и взрывчатка.

Также стоит напомнить о прокатившейся по стране волне протестов в связи с введением "налога на тунеядство". Акции протеста сопровождались задержаниями.

25 марта в Минске и других городах Беларуси планируется проведение массовой акции протеста, которую организует белорусская оппозиция.

Линкявичюс называет такие заявления выдумками

Заявление белорусского президента прокомментировал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он называет слова А.Лукашенко о том, что в Литве могли готовить вооруженных провокаторов, выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

"Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы", - сказал он во вторник агентству BNS.

Л.Линкявичюс призвал белорусские власти прекратить на фоне напряженной ситуации в Беларуси искусственный поиск врагов за рубежом и внутри страны.

Он сказал, что Литва внимательно наблюдает за происходящими в Беларуси задержаниями и призывает придерживаться международных обязательств уважать права человека, придерживаться принципов правового государства, поскольку от этого будут зависеть отношения Минска с ЕС.

"В недалеком прошлом мы видели позитивные знаки, мы бы хотели, чтобы ситуация не развернулась в худшую сторону. Надеемся, что мы не вернемся к ситуации, когда в Беларуси были политические заключенные", - говорил Л.Линкявичюс.

Глава КНБО: полная бессмыслица

Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Витаутас Бакас считает, что заявления о мнимой подготовке в Литве провокаций боевиков в Беларуси со стороны А.Лукашенко - это полня бессмыслица, не имеющая ничего общего с правдой.

"Это полная бессмыслица. По крайней мере, я такой информацией и наши спецслужбы, чтобы готовились (провокаторы), не обладаю и этого не могло быть", - сказал он во вторник BNS.

По его словам, рассуждения белорусского руководителя о мнимой подготовке боевиков в Украине, Литве и Польше, могли быть проявлением давления России и внутренней напряженности.

"Очевидно, что А.Лукашенко сам находится в определенном политическом кризисе, поскольку Россия на самом деле давит на Беларусь по выполнению мнимых или реальных обязательств по оплате долга за нефть. С другой стороны, у этой страны есть проблемы с экономикой. Это авторитарное государство, А.Лукашенко пытается лавировать между Востоком и Западом. Это может быть проявлением этого метания или внутреннего давления, которое там есть, поскольку как мы знаем, люди протестуют", - говорил В.Бакас.

"Возможно, что это могло быть эмоциональной реакцией, возможно, что это провокация, но это точно не имеет ничего общего с правдой", - подчеркнул глава КНБО.