В Литве отказываются от идеи "позитивных" новостей в СМИ

После волны критики и обвинений в навязывании цензуры представитель Литовского союза крестьян и зеленых Довиле Шакалене приняла решение отозвать зарегестрированные в Сейме поправки, которые обязали бы СМИ публиковать 50% «позитивных» новостей.

«Поправок не будет. Троянский конь разобран», - в социальной сети Facebook написала парламентарий.

BNS не удалось связаться с ней в субботу.

Как сообщалось, представители Литовского союза крестьян и зеленых Довиле Шакалене, Зенонас Стрейкус и Робертас Шаркницкас предлагали предусмотреть, чтобы СМИ предоставляли не менее 50% позитивной информации, ее должны давать в начале передач или на первых страницах изданий.

Депутатам не нравилось, что СМИ часто пишут о коррупционных скандалах, злоупотреблениях служебным положением, конфликте интересов и других проблемах.

"Доминирование негативной информации на каналах политической коммуникации вызывает у общества разочарование в учреждениях власти и отстраненность от политической жизни, а также недоверие к СМИ и подаваемой ими информации", - было сказано в документе.

Президент ЛСЖ Дайнюс Радзявичюс, услышав о такой инициативе, сначала рассмеялся, а затем назвал ее "театром абсурда".

"Это сфера уровня Конституции. В Конституции ясно сказано, что и когда можно ограничивать на законодательном уровне. Любые пропорции или установки - это ограничение людей, редакции или журналистов, которые не смогут говорить о том, как они видят мир", - сказал Радзявичюс.