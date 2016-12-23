Об этом BNS заявил директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.

"Были случаи, когда (это) обнаруживали в компьютерах политиков", сказал Д.Яунишкис в пятницу BNS.

"Можно так сказать", - ответил он на вопрос, было ли это ПО обнаружено в компьютерах членов Сейма.

Глава ДГБ не конкретизировал, в компьютерах кого из парламентариев было обнаружено разведывательное ПО.

Оно было обнаружено в начале нынешнего года. Это означает, что ПО нашли в компьютерах членов Сейма прошлого созыва.

Глава Национального центра компьютерной безопасности Римтаутас Черняускас вчера утверждал BNS, что ПО было обнаружено в трех компьютерах органов государственного управления.

"Оно (ПО) собирает пароли, собирает документы и отправляет в Россию. (...) Эти три компьютера высылали данные (...) Российским разведывательным ведомствам или по связанным с разведывательной деятельностью России российским интернет-адресам", - сказал Р. Черняускас.

По его данным, ПО попало в компьютеры по неосмотрительности через USB-носители.

Директор ДГБ говорит, что это представляет угрозу для национальной безопасности.

"Если знать ту информацию, которая находится в этих компьютерах, если знать интересы, чем обмениваются, чем живут политики, с кем общаются, то на них можно пытаться оказывать влияние, например, посредством шантажа", - сказал Д. Яунишкис.

Подобное ПО в прошлом году было обнаружено в одном компьютере.