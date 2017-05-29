В итальянской Падуе открылось почетное консульство Литвы

В минувшие выходные в центре города Падуя, который находится в северо-восточном регионе Италии Венето, было открыто почетное консульство Литвы, сообщило литовское министерство иностранных дел.
Консульство возглавит эксперт в сфере защиты авторских прав и международных отношений Альберто Франчески.
В этом году в Италии приступают к работе новые почетные консулы Литвы. Они будут представлять политические, экономические, культурные интересы, предоставлять консульскую помощь литовским гражданам в регионах Венето, Ломбардия, Апулия и Базиликата.