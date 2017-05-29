В итальянской Падуе открылось почетное консульство Литвы

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BNS
понедельник, 29 мая 2017 г. 18:40
В минувшие выходные в центре города Падуя, который находится в северо-восточном регионе Италии Венето, было открыто почетное консульство Литвы, сообщило литовское министерство иностранных дел.
© DELFI / Domantas Pipas

Консульство возглавит эксперт в сфере защиты авторских прав и международных отношений Альберто Франчески.

В этом году в Италии приступают к работе новые почетные консулы Литвы. Они будут представлять политические, экономические, культурные интересы, предоставлять консульскую помощь литовским гражданам в регионах Венето, Ломбардия, Апулия и Базиликата.

BNS
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