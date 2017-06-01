В ходе дискуссии Сквернялис просил "заткнуть" рот Жемайтайтису

Жемайтайтис, говоря об изменении позиции лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса в связи с переноской алкогольных напитков, употребил слово "skvernelis", имея в виду нижнюю часть раскрывающейся спереди одежды.

"Вспомните, о чем я говорил в минувший четверг. Выйдет кто-то из магазина, спрячет пиво под полу. Тут нужна какая-то логика. И мы были бы против всех конфликтов и этих под полой, и тех зон, и всего прочего. А что сейчас? У нас уже две недели в парламенте хаос, две недели ведутся споры, наконец, кто-то убедил Рамунаса, и спасибо тому человеку, который оказал давление, и Рамунас отказался от нелогичных действий, чтобы конфликт разрешился. Чтобы человек сам отступил от краеугольных вещей, такое в парламенте впервые произошло. Значит, кто-то нормально наставил его на путь истинный, разъяснил, что определенные установки невозможно воплотить в жизнь", – сказал Жемайтайтис.

После этого к микрофону подошел премьер и сказал, что во время выступления использовали аллюзию на его фамилию, потом заявил: "Вы заткните рот этому человеку. Я хотел бы сказать одно, реагируя, в зале есть дети, мы пытаемся бороться с насмешками. Так вот, дети, не обращайте внимания, это председатель партии, которую обвиняют в совершении криминального преступления, поэтому он привык к криминальному жаргону. В этом нет ничего особенного, это обычная практика".

Либерал Аушрине Армонайте предложила премьеру извиниться: "Никто не должен затыкать рты в свободной стране, в парламенте, даже если мы против этого предложения".

На это Сквернялис ответил, что слово было предоставлено ему, а Жемайтайтис не дал ему выступить.

Реакцию премьера сразу же оценили в фейсбуке.