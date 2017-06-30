В Эстонии встретятся главы трёх стран Балтии и вице-президент США

Вице-президент США Майк Пенс в конце июля в Эстонии встретится с главами трёх стран Балтии, сообщил в четверг Белый дом.

Литву на встрече будет представлять президент Даля Грибаускайте. Данным визитом Вашингтон, вероятно, демонстрирует ещё один знак солидарности с Балтийскими странами, и вместе с тем - сигнал России о том, что Америка серьёзно относится к своим обязательствам в вопросах обороны.

Это будет уже вторая встреча такого четырёхстороннего формата - в феврале правая рука президента США Доналда Трампа с президентами стран Балтии встречался в Мюнхене.

В государствах Восточной Европы одно время возникло беспокойство в связи с заявлениями Д.Трампа во время предвыборной кампании о том, будто НАТО является "пережитком", а недавно в Брюсселе он не высказал открытой поддержки принципа коллективной безопасности.

Однако дипломаты также обращают внимание на тот факт, что визиты высших должностных лиц США в регион значительно участились. В мае в Литву приезжал министр обороны Джеймс Маттис, в апреле Эстонию посетил председатель Палаты представителей Пол Райан.

В начале июля главы трёх стран Балтии будут иметь возможность встретиться с Д.Трампом в Польше, куда для этого прибудут глав стран всего региона.

После Эстонии М.Пенс отправится в Грузию и Черногорию. Визит состоится 31 июля - 2 августа.