В День коронации Миндаугаса Грибаускайте призывала не забывать о единстве

"Всегда были люди, которые находили в себе силы и смелость, чтобы из осколков, праха воссоздать свободное и независимое государство, а, воссоздав, беречь его и защищать. Защищать то, что сейчас стараемся делать и все мы. Всеобщими усилиями уже 27 лет свободы. Первой республике не удалось устоять до конца, а нам удастся. Со всем историческим опытом, предупреждающим о том, как дорого могут стоить неудачи и ошибки. Со всей поддержкой, какую Литва ощущает сегодня, какой в иные времена не было", - сказала президент обращаясь к жителям столицы.

В праздничном выступлении Грибаускайте призывала жителей Литвы 6 июля вечером исполнить Национальную песнь на одном из многочисленных городищ Литвы.

"Давайте почерпнем из 6 июля уверенность в своем государстве и силу единства. Того единства, которое вечером прозвучит со 100 городищ, когда исполнят Национальную песнь", - сказала Грибаускайте.

В 9 ч., под звуки гимна, в Вильнюсе, у президентского дворца торжественно был поднят государственный флаг и исторический флаг с изображением Витиса. Обычно эта церемония проходила в полдень, однако в этом году 6 июля президент Литвы отправляется в Варшаву на встречу глав государств Восточной и Центральной Европы, в которой примет участие и президент США Дональд Трамп.

На площади Симонаса Даукантаса слышался трехкратный залп в честь Короля Миндаугаса, Литовского государства и жителей Литвы. Над столицей пролетели истребители, участвующие в миссии воздушной полиции НАТО.

В церемонии принимали участие бывшие главы страны Витаутас Ландсбергис, Валдас Адамкус, члены правительства и парламента.

По случаю Дня государства в различных городах Литвы состоятся памятные мероприятия, концерты, спортивные соревнования, а вечером жители страны соберутся, чтобы вместе исполнить гимн. В этом году, в свете подготовки к празднованию столетия Литвы, гимн будет исполнен на ста исторических городищах, а основное праздничное мероприятие состоится в городище в Дубингяй.

Миндаугас был коронован 6 июля 1253 года. Эта коронация завершила процесс создания государства, Литва получила международное признание.

День 6 июля был объявлен праздничным в 1990 году, когда Литва объявила о независимости после советской оккупации.

В среду по случаю Дня государства президент вручила государственные награды 40 деятелям культуры, науки и искусства.

Праздничные мероприятия проходят и в Каунасе, во дворике Военного музея им. Витаутаса Великого. У подножья Каунасского замка традиционно проходит фестиваль "Оперетта в Каунасском замке 2017".