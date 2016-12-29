В числе важнейших событий года премьер называет выборы в Сейм

"По моему мнению, одним из основных событий были выборы в Сейм, так как произошли некоторые перемены, достаточно кардинальные, некоторые партии не прошли в Сейм, одним из памятных событий стало дело о политической коррупции, которое показало, что правоохранительные органы в нашей стране имеют возможность и решимость сделать прозрачной нашу политическую жизнь, у них есть хребет, возможность показать, кому в действительности принадлежит власть в государстве, это, прежде всего, людям, обществу", - сказал в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas глава правительства, отвечая на просьбу указать важнейшие события года.

В октябре победителем парламентских выборов стал делегировавший С.Сквернялиса на пост премьера Союз крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) . Имеющие самую многочисленную фракцию в парламенте (58 депутатов) "крестьяне" в Сейме прошлого созыва обладали всего одним мандатом, который взяла баллотировавшаяся в одномандатном округе Рима Башкене.

Прошедшие выборы в Сейм значительно ослабили позиции социал-демократов, а бывшая ранее в большинстве Партия труда не смогла преодолеть 5-процентный барьер и сейчас имеет в парламенте всего двух, также избранных в одномандатных округах, политиков, которые влились во фракцию социал-демократов.

Между тем потрясший либералов скандал с подозрениями, что бывший лидер партии Элигиюс Масюлис получил взятку в размере 106 000 евро от вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса за "определённые благоприятные и финансово выгодные концерну решения" сильно снизил рейтинг этой партии, однако на парламентских выборах Движение либералов всё же получило достаточное количество голосов, чтобы иметь в Сейме 14 мест.

Говоря о важнейших мировых событиях года, премьер сделал акцент на терактах в Европе и победе Роналда Трампа на выборах президента США.

"Вызов, с которым мы столкнулись из-за терроризма, болезненных событий, потряс Европу, мир и общество, и показал, что в XXI в. у нас имеется очень существенный, в некотором смысле невидимый враг, и отношение должно меняться. Если мы прежде абсолютизировали определённые права человека, что очень важно, и старались избежать накопления информации из-за возможного их ущемления, вмешательства в частную жизнь, то произошедшие в Европе события вынудили нас раскрыть глаза, и некоторые очень нужные правовые акты, связанные с международным сотрудничеством и борьбой с мощными угрозами и вызовами, сдвинулись", - отметил, говоря о событиях в мире, премьер С.Сквернялис.