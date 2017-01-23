В Cейме Литвы подготовят закон о гарантиях парламентской деятельности

В литовском парламенте готовится отдельный закон, который установит обязанности, права депутатов и гарантии парламентской деятельности.

Решением правления Сейма сформированной рабочей группе поручено подготовить проект закона до 30 апреля.

"Конституционный суд (КС) пояснил, что такой правовой акт, которые определяет гарантии деятельности членов Сейма, должен быть", - сказала первый вице-спикер сейма Рима Башкене.

По словам депутата, при подготовке проекта будет решаться вопрос о узаконении отпусков членов сейма, как указал КС. Одновременна она подчеркнула, что в других парламентах стран ЕС отпуск не предусматривается.

КС еще в 2004 году отдельным постановлением заявил, что обязанности, права и гарантии членов Сейма должны быть предусмотрены законом. В постановлении также констатировалось, что "перед законодателями стоит обязанность предусмотреть в законе продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска члена сейма", при этом промежутки между парламентскии сессиями не должны трактоваться как время отпуска.