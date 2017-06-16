В Cейме Литвы обсудят значение ратификации Стамбульской конвенции

В пятницу в литовском парламенте состоится обсуждения значения ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы для Литвы.

Комитет по вопросам прав человека Cейма организует международную конференцию "Ратификация Стамбульской конвенции - что изменилось бы?", сообщило отдел Cейма по связям с общественностью.

Планируется, что в мероприятии примут участие председатель Комитета по правам женщин и равенству полов Европарламента Вилия Блинкявичюте, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, министр социальных дел и труда Линас Кукурайтис, международные эксперты.

Сторонники конвенции призывают Сейм ратифицировать документ, поскольку это подробный международный документ по борьбе с насилием над женщинами в семье, критики не приемлют упоминаемое в конвенции определение пола как социального конструкта, и обязательство обучения нестереотипным ролям полов.

Литовские епископы и некоторые неправительственные организации отмечают, что подход конвенции к полу не совпадает с биологической природой человека.

Глава МИД Линас Линкявичюс подписал эту конвенцию в 2013 году, однако парламент до сих пор ее не ратифицировал.