В Cейме формируется рабочая группа по реализации соглашения партий относительно БелАЭС

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BNS
понедельник, 27 февраля 2017 г. 10:29
На этой неделе в Сейме Литвы планируется начать формирование рабочей группы, которая будет контролировать, как выполняется соглашение партий о блокировке строительства считающейся небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
Zones of radioctive termination of the Astravyets nuclear power plant

Правление Cейма на прошлой неделе поручило сформировать такую рабочую группу председателю парламентской Комиссии по энергетике Виргилиюсу Подерису.

По словам политика, задачей рабочей группы будет координирование действий по вопросам БелАЭС между основными органами государственной властью и обществом.

По словам вице-спикера сейма Гедиминас Киркиласа, рабочая группа должна будет поддерживать связи с министерствами Охраны окружающей среды, Энергетики, Иностранных дел.

10 февраля лидеры парламентских партий подписали соглашение о более тесном координировании блокировки электроэнергии со строящейся в белорусском Островце (недалеко от Литвы) БелАЭС.

В подписанном лидерами восьми партий соглашении содержится обещание единодушно поддержать закон, который признает АЭС небезопасной и запретит торговать на литовском энергетическом рынке электроэнергией, выработанной на этой станции.

Правительство Литвы утверждает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса идет без соблюдения стандартов безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти претензии отклоняет.

BNS
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