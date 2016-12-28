Увольняется заместитель гендиректора ЛЖД Шименас

 (8)
BNS
среда, 28 декабря 2016 г. 19:30
Находившийся долгие годы на посту заместителя генерального директора государственной компании "Литовские железные дороги" (ЛЖД) Альбертас Шименас освобожден от должности.
Albertas Šimėnas
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Это первый из четырех заместителей, которые будут уволены из компании после назначения главой ЛЖД Мантаса Бартушки.

66-летний А.Шименас покинет свой пост со 2 января. Указ о его увольнении по согласию сторон глава компании М.Бартушка подписал в четверг, сообщает ЛЖД.

По данным BNS, А.Шименаса должен заменить бывший директор по администрированию компании Klaipėdos nafta Геримантас Баканас, который уже работает советником М.Бартушки. Однако представитель компании Мантас Дубаускас сказал BNS, что решения о новом заместителе пока нет. А.Шименас говорит, что уже давно планировал уходить. Он утверждает, что обсудил это еще с бывшим главой компании Стасисом Дайлидкой.

А.Шименас начал работать в ЛЖД в 2000 году - тогда он был директором по развитию, а с 2006-го года занял пост заместителя гендиректора. Он был единственным заместителем, у которого не было другой должности - все остальные вместе с тем являются и главами дирекций.

Перемены в ЛЖД начались после того, как компанию заподозрили в непрозрачном распределении помощи и организации общественных закупок. Вызывающие подозрения сделки расследует и Служба расследования финансовых преступлений. Согласно СРФП, для частных компаний этот бизнес был очень прибыльным, деньги обезличивались через сеть зарубежных компаний, из чего выгоду могло получать и руководство ЛЖД.

ЛЖД только лишь за 2011-2015 гг. заключили внутренних сделок на 429 млн. евро. Бывший глава компании С.Дайлидка в начале декабря покинул свой пост после того, как в СМИ появилась информация о возможно не прозрачных внутренних сделках и благоприятном для социал-демолкратов распределении помощи.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Сенатор Маккейн: Литва под угрозой - Россия стремится восстановить империю (250)

John McCain
Для Литвы возникает угроза, потому что возрождающаяся Россия стремится восстановить империю, говорит находящийся в Литве с визитом сенатор США Джон Маккейн.

Сенатор Маккейн: в Литве постоянно должны быть военные США (74)

Johnas McCainas
В Литве постоянно должны находиться военнослужащие США, говорит находящийся с визитом в Литве американский сенатор Джон Маккейн.

Послу Беларуси вручена нота по поводу нового инцидента с реактором для АЭС (24)

Belarusian Ambassador Alexander Korol
В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю была вручена нота с просьбой в срочном порядке представить исчерпывающую информацию о ещё одном инциденте с корпусом реактора Островецкой атомной электростанции (ОАЭС), сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

В числе важнейших событий года премьер называет выборы в Сейм (11)

Saulius Skvernelis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис одним из важнейших событий уходящего года называет парламентские выборы, которые перекроили политическую карту Литвы, а среди мировых событий - теракты в Европе.

Посол: стремления улучшить отношения с Россией обнаружить не удалось (92)

Посол: стремления улучшить отношения с Россией обнаружить не удалось
Российская сторона не увидела в программе и заявлениях премьера и членов правительства Литвы стремления улучшить отношения, заявил в интервью "Интерфаксу" посол России в Литве Александр Удальцов.
Facebook друзья
Rambler's Top100