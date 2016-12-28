Увольняется заместитель гендиректора ЛЖД Шименас

Это первый из четырех заместителей, которые будут уволены из компании после назначения главой ЛЖД Мантаса Бартушки.

66-летний А.Шименас покинет свой пост со 2 января. Указ о его увольнении по согласию сторон глава компании М.Бартушка подписал в четверг, сообщает ЛЖД.

По данным BNS, А.Шименаса должен заменить бывший директор по администрированию компании Klaipėdos nafta Геримантас Баканас, который уже работает советником М.Бартушки. Однако представитель компании Мантас Дубаускас сказал BNS, что решения о новом заместителе пока нет. А.Шименас говорит, что уже давно планировал уходить. Он утверждает, что обсудил это еще с бывшим главой компании Стасисом Дайлидкой.

А.Шименас начал работать в ЛЖД в 2000 году - тогда он был директором по развитию, а с 2006-го года занял пост заместителя гендиректора. Он был единственным заместителем, у которого не было другой должности - все остальные вместе с тем являются и главами дирекций.

Перемены в ЛЖД начались после того, как компанию заподозрили в непрозрачном распределении помощи и организации общественных закупок. Вызывающие подозрения сделки расследует и Служба расследования финансовых преступлений. Согласно СРФП, для частных компаний этот бизнес был очень прибыльным, деньги обезличивались через сеть зарубежных компаний, из чего выгоду могло получать и руководство ЛЖД.

ЛЖД только лишь за 2011-2015 гг. заключили внутренних сделок на 429 млн. евро. Бывший глава компании С.Дайлидка в начале декабря покинул свой пост после того, как в СМИ появилась информация о возможно не прозрачных внутренних сделках и благоприятном для социал-демолкратов распределении помощи.