Увольняется командующий ВВС Литвы - ремонтировать вертолеты в России нельзя

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BNS
пятница, 10 февраля 2017 г. 17:22
В связи с завершением служебного расследования министр обороны Литвы Раймундас Кароблис решил, что отстраненный несколько месяцев назад от должности командующего Военно-воздушными силами, полковник Аудронис Навицкас не может далее занимать этот пост.
© A.Didžgalvio nuotr.

Решением министра полковник внесен во временный резерв персонала литовской армии, ему грозит отправление в запас.

По закону, если в течение двух месяцев ему не будет предложена должность в армии, соответствующая сего квалификации и званию, то А. Навицкас будет отправлен в запас.

Министерство обороны с ноября расследовало намерения ремонтировать в России два военных вертолета, предназначенных для поиска и спасения. Полковник был отстранен, когда началось расследование. Это решение офицер обжаловал в суде.

"Имеющиеся материалы свидетельствуют, что решение о ремонте вертолетов и выделении для этого средств было принято с условием, что ремонт не будет проводиться на территории России или у поставщиков этой страны. Полковник А. Навицкас, будучи высшим должностным лицом ВВС, не обеспечил реализации политической установки, высказанной на заседании Совета по оборонным ресурсам Минобороны от 9 февраля 2016 года - не ремонтировать военные вертолеты в России. Национальная безопасность не согласуется со свободной трактовкой политических установок", - отметил министр обороны Р. Кароблис.

Зеленый свет" ремонту вертолетов "Ми-8Т"в России в прошлом году дала комиссия по конкурсным закупкам во главе с представителем Министерства обороны, главком ВВС и глава Департамента по вооружениям и системам управления Минобороны. Процесс был остановлен в ноябре. После начала служебной проверки министр обороны Юозас Олекас временно отстранил от должности главкома ВВС полковника Аудронюса Навицкаса.

Как утверждал МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошел бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях в отношении Москвы и с внешней политикой Литвы. Ремонтировать составляющие вертолетов в России собиралось выигравшее конкурсные закупки предприятие Helisota. 100% его акций принадлежит листингуемой на Варшавской бирже крупнейшей в Литве группе предприятий авибизнеса Avia Solutions Group, правление которой возглавляет Гедиминас Жемялис.

BNS
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