Утверждены сферы деятельности вице-министров иностранных дел

В четверг указом министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса утверждены сферы деятельности и функции вице-министров Няриса Гeрманаса, Дарюса Скусявичюса, Альбинаса Занавичюса.

Как сообщил МИД, Н. Гeрманас будет курировать двусторонние отношения с государствами-членами Евросоюза и государствами, стремящимися к членству в ЕС. Также он будет заниматься участием Литвы в региональных европейских форумах (сотрудничество со странами Балтии и Северной Европы, Совет государств Балтийского моря, Балтийский совет министров), вопросами развития отношений со странами Южной Америки, Африки, Азии и Океании.

Он также будет заниматься и политикой Литвы в ООН, Совете Европы и других многосторонних формах, а также вопросами развивающего сотрудничества, оказания гуманитарной помощи и вопросами зарубежных литовцев.

Д. Скусявичюс будет курировать вопросы политики безопасности, трансатлантического, двухстороннего и многостороннего сотрудничества с иностранными государствами и регионального развития. Он будет отвечать за укрепление политики Восточного партнерства, двухсторонние связи с государствами Восточной Европы, Закавказья, Центральной Азии, формирование и реализацию информационной политики, укрепление публичной дипломатии. В его ведении будут находиться отношения с мировой общиной евреев, вопросы еврейского культурного наследия и холокоста, деятельность почетных консулов.

А. Зананавичюс будет курировать вопросы формирования и реализации политики ЕС, вопросы отношения с ведомствами ЕС. Он также будет отвечать за экономическую дипломатию, внешне-торговую политику Литвы. Он будет курировать вопросы экспорти и инвестиций, экономической безопасности и конкурентоспособности.

С 23 января пост политического директора МИД временно займет директор департамента по делам Европейских стран Видмантас Пурлис.