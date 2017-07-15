Успасских возвращается в Партию труда

"Двух председателей не может быть - один почетный, другой нет. В декабре 2015 г. председателем партии выбрали Пинскувене и изменили Устав.

В нем сохранился титул почетного председателя, однако в управлении партией могут заниматься только те, кто является ее членами. Успасских в декабре 2015 г. покинул партию, однако по-прежнему является почетным председателем партии", - сказала Живиле Пинскувене.

Она подчеркнула, что в партии должен быть один явный лидер, которого выбирают путем демократических выборов.

После выступления Пинскувене Успасских заявил, что возвращается в партию и сказал, что подал соответствующее заявление в Кедайняйское отделение партии.

Правда, это заявление отделение еще должно обсудить.

На заседание Совета партии в Ширвинтай приехали только 27 из 92 членов.