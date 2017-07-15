Успасских возвращается в Партию труда

 (22)
ru.DELFI.lt
суббота, 15 июля 2017 г. 12:05
На заседании Совета Партии труда Виктор Успасских сообщил о своем возвращении в партию и сказал, что подал соответствующее заявление в Кедайняйское отделение партии.
Viktoras Uspaskichas
© Kas vyksta Kaune

"Двух председателей не может быть - один почетный, другой нет. В декабре 2015 г. председателем партии выбрали Пинскувене и изменили Устав.

В нем сохранился титул почетного председателя, однако в управлении партией могут заниматься только те, кто является ее членами. Успасских в декабре 2015 г. покинул партию, однако по-прежнему является почетным председателем партии", - сказала Живиле Пинскувене.

Она подчеркнула, что в партии должен быть один явный лидер, которого выбирают путем демократических выборов.

После выступления Пинскувене Успасских заявил, что возвращается в партию и сказал, что подал соответствующее заявление в Кедайняйское отделение партии.

Правда, это заявление отделение еще должно обсудить.

На заседание Совета партии в Ширвинтай приехали только 27 из 92 членов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Успасских возвращается в партию труда (22)

Viktoras Uspaskichas
На заседании Совета Партии труда Виктор Успасских сообщил о своем возвращении в партию и сказал, что подал соответствующее заявление в Кедайняйское отделение партии.

Удар в спину: Рамунас, правда делает свободным (34)

Ramūnas Karbauskis, Greta Kildišienė
Представитель парламентской фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Повилас Урбшис пригрозил уходом из партии, если, по его словам, лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис будет считать отношения с Гретой Килдишене приоритетными.

Карбаускис пояснил встречу с Килдишене (7)

Ramūnas Karbauskis
14 июля гостем редакцию DELFI стал лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис. В ходе онлайн-конференции он пояснил причину встречи с Гретой Килдишене.

Президент Литвы встретилась с участниками экспедиции "Миссия Сибирь" (45)

Президент Литвы встретилась с участниками экспедиции Миссия Сибирь
В пятницу президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с участниками экспедиции "Миссия Сибирь 2017", которые на следующей неделе отправятся в Иркутск.

Посол Литвы в России почтил память расстрелянных 75 лет назад министров (26)

Remigijus Motuzas
Посол Литвы в Российской Федерации Ремигиюс Мотузас на этой неделе посетил Екатеринбург, где почтил память расстрелянных министров межвоенной Литвы.
Facebook друзья
Rambler's Top100