Успасских организует смену председателя Партии труда

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BNS
вторник, 2 мая 2017 г. 16:27
Прибывший в субботу встретиться с членами литовской Партии труда (ПТ) создатель этой партии европарламентарий Виктор Успасских призвал соратников решиться на изменения в ПТ и сменить руководство партии. Он также призвал сторонников объединиться в ассоциацию, которую возглавит сам В. Успасских, организация ее создания доверена экс-парламентарию Витаутасу Гапшису.
Viktoras Uspaskichas
© Kas vyksta Kaune

"Вы должны изменить устав, если хотите, чтобы я участвовал во всем этом. Ну, наверное, все равно придется менять председателя. Ничего не будет. Я думаю, нужно менять председателя на этом съезде, но сначала, чтобы не поднимать шум, нужно просто снять (председателя) и дать возможность подготовиться новому председателю", - сказал В. Успасских.

Здесь же он призвал сторонников объединяться в ассоциацию, сославшись на пример движения мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса. Мэр Каунаса победил на муниципальных выборах, создав движение "Единый Каунас".

"Что я со своей стороны хочу вам предложить - я бы предложил объединить вокруг тех ценностей, о которых я говорю, ассоциацию, которую я мог бы возглавить", - сказал В. Успасских. Он уверял журналистов, не ассоциация не будет политическим образованием.

Собравшиеся в Каунасе здесь же провели голосование по вопросу о создании ассоциации, В. Успасских поручил заняться ее учреждением бывшему парламентарию В. Гапшису.

Председатель ПТ, мэр города Ширвинтос Живиле Пинскувене сказала, что решение о председателе партии могут принимать только члены партии, и подчеркнула, что ее избрание председателем партии было демократическим.

В. Успасских и В. Гапшис были признаны виновными в деле "о черной бухгалтерии" ПТ, им был назначен денежный штраф. ПТ потерпела фиаско на выборах в сейм осенью прошлого года.

BNS
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Политика

Успасских организует смену председателя Партии труда (4)

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Прибывший в субботу встретиться с членами литовской Партии труда (ПТ) создатель этой партии европарламентарий Виктор Успасских призвал соратников решиться на изменения в ПТ и сменить руководство партии. Он также призвал сторонников объединиться в ассоциацию, которую возглавит сам В. Успасских, организация ее создания доверена экс-парламентарию Витаутасу Гапшису.

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