Успасских опрошен в качестве специального свидетеля

По данным BNS, он был опрошен в рамках досудебного расследования о крупномасштабном взяточничестве и подкупе, в котором фигурирует французская инженерная группа Alstom, релизовавшая в Литве проекты миллионной стоимости.

На вопрос, спрашивали ли во время опроса о ходе расследования по поводу взяточничества в связи с Alstom, В. Успасских ответил, что об этом следует спросить ССР.

"Я не знаю, мне трудно сказать, потому что мне было и нечего сказать, и не о чем свидетельствовать. Я даже ничего не могу сказать. Пусть говорят следователи. (…) Я читал о них много (о расследовании в связи с Alstom – BNS), но мне нечего здесь добавить", - сказал В. Успасских журналистам после опроса.

На вопрос, спрашивали ли его во время опроса о его работе министром экономики в 2004-2005 годах, он ответил, что такие вопросы были заданы.

В соответствии с литовским законодательством, в качестве специальных свидетелей опрашиваются лица в том случае, если есть данные о совершении ими преступления, но этих данных недостаточно для предъявления подозрений.

Правоохрана проводит досудебное расследование о крупномасштабном взяточничестве и подкупе, в котором фигурирует французская инженерная группа Alstom, реализовавшая в Литве проекты миллионной стоимости. Эта группа в 2004-2009 годах оборудовала на электростанции ietuvos elektrine за 200 млн. евро установку для очистки серы и реконструировала за 43 млн. евро Каунасскую гидроэлектростанцию.

В середине марта ССР провела обыски по месту жительства бывшего руководителя компании Lietuvos energija Римантаса Юозайтиса и бывшего главы электростанции Lietuvos elektrine Пранаса Норейки.

По литовским законам срок давности в расследованиях о крупномасштабном взяточничестве и подкупе составляет 10 лет со времени совершения последнего преступления.