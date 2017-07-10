Ушацкас покидает Москву: конфликт мировоззрений с Россией носит глубокий характер

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BNS
понедельник, 10 июля 2017 г. 11:06
Посол Европейского Союза (ЕС) в России Вигаудас Ушацкас говорит, что вскоре завершит дипломатическую службу в Москве и по возвращении в Литву займется аналитической работой и политикой, где самым серьезным вызовом называет демографический кризис.
Vygaudas Ušackas
© DELFI / Tomas Vinickas

В интервью BNS он сказал, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах президента Литвы в 2019 году.

По словам 52-летнего дипломата, Запад и Россия в ближайшее время, наверное, не достигнут соглашения по Украине, но в других областях сотрудничество будет развиваться, поэтому Литве также следует пересмотреть позицию по неподдержанию каких бы то ни было связей с Москвой.

"Соседи могут не нравиться, они могут быть враждебно настроены, но соседей не изменить, но с ними нужно общаться. По всей видимости, мы единственное государство, у которого на правительственном уровне длительное время не было контактов с Россией", - сказал В. Ушацкас.

По словам дипломата, в ближайшее время Литве также придется решать дилемму, как маневрировать между ЕС и США, если их торговые споры в дальнейшем будут нарастать.

- Когда вы заканчиваете службу в России и чем будете заниматься после?

- Срок полномочий посла ЕС в России у меня заканчивается 1 октября. После 26 лет работы на этом этапе я закрою двери дипломатической службы.

Сеть знакомств от Америки до Азии я намерен использовать как член Совета по иностранным делам Европы, здесь я буду участвовать в формировании европейской политики, отношений с США, а также с проблемными территориями, включая Россию и Ближний Восток. В этом году я наметил цикл лекций и встреч в Европе и США.

Второе, я был приглашен Каунасским технологическим университетом и Университетом менеджмента и экономики ISM возглавить Институт Европы. Занимая должность директора, я будут делиться своим опытом со студентами и сообществами страны. Я также буду продолжать тесное сотрудничество со своей Alma Mater - Вильнюсским университетом и Университетом Витаутаса Великого, почетным почетным доктором которого я являюсь.

Третье, горько видеть, как наше государство погружается в омут неопытности и некомпетентности, поэтому я буду стараться содействовать изменению демографической ситуации - на мой взгляд, это самый серьезный вызов для политики, экономики и безопасности Литвы. Нужно менять эмоциональное состояние в Литве, объявлять о том, что мы ждем возвращения литовцев. Из-за "Брексита", геополитической и экономической неопределенности внешние условия меняются, поэтому нам следует действовать решительнее и проявлять больше находчивости. Нужно улучшать условия для зарубежных инвесторов, менять ситуацию, при которой из-за отъезда жителей из Литвы мы не способны вернуть своих граждан и не пускаем инородцев, не боремся за таланты и человеческие ресурсы. Для этого нужны согласие между партиями, стратегия, политическая воля и ответственность, которую взяло бы на себя высшее руководство страны.

- Собираетесь ли Вы участвовать в президентских выборах?

- Президентские выборы состоятся через два года, сейчас принимать решения было бы слишком рано.

- Вы член партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) . Насколько активно Вы намерены участвовать в деятельности партии?

- Прежде всего, я гражданин Литвы, который исповедует ценности свободы, демократии, индивидуальной личности. Я работаю с людьми разных взглядов, профессий, начиная с предпринимателей, заканчивая академической и гражданской общественностью, неважно, правыми или левыми. В академической экспертной деятельности я не стану проводить разделительную черту.

Без сомнения, я исповедую консервативно-либеральные ценности в экономической политике и христианские ценности. Я и в дальнейшем буду поддерживать обновление СО - ХДЛ, которое принес Габриэлюс Ландсбергис, его избрание и лидерство я всесторонне поддерживаю.

- Во время Вашей работы послом из-за Украины и Сирии отношения Запада с Россией опустились на самый низкий уровень после Холодной войны. Как эти отношения могут складываться в дальнейшем?

- Судьба распорядилась так, что мне пришлось представлять ЕС, когда мы пережили сильнейший кризис из-за незаконных действий России по нелегальному аннексированию Крыма и дестабилизации Украины. До сих пор различаются наши позиции по Сирии и Афганистану. Четыре года моей деятельности были посвящены тому, чтобы помочь руководителям государств - членов ЕС понять, что происходит в России, и предлагать решения, как обуздать вероятную агрессию России в дальнейшем.

Мы старались сохранить связи с теми россиянами, которые исповедуют ценности демократии, свободы, разумеется, и связи с представителями властей, учитывая геополитический вес России как ядерной державы и члена Совета безопасности ООН.

Я полагаю, что отношения Запада и России будут неоднородными. Консенсуса по вопросу об Украине я в скором времени не ожидаю, потому что наши оценки истоков конфликта очень разнятся. Мы оцениваем это как проявление недоверия демократии и людей к бывшему режиму (Виктора) Януковича, а в России до сих пор говорят о смене политического режима, которую якобы провело ЦРУ с флажками ЕС. Со стороны России нет достаточных усилий по проведению в жизнь Минских соглашений.

Российское руководство после выборов в США, возможно, и лелеяло надежды относительно сделок, передела зон влияния, почву для таких ожиданий создавали и некоторые заявления Дональда Трампа до и сразу же после выборов. Однако ЕС публично и непублично продемонстрировал лидерство, акцентируя важность проведения в жизнь Минских соглашений.

Наши экономические санкции оказали влияние в том плане, что из речей российского руководства и даже российских обозревателей исчезла концепция Новороссии, о чем публично говорилось на пике событий в 2014 году, когда происходила аннексия Крыма и дестабилизация Восточной Украины военными средствами.

Как бы ни было жалко, но ситуацию на Востоке Украины эксперты и даже некоторые политики уже называют замороженным конфликтом, поэтому все внимание следует уделять долгосрочной поддержке со стороны Европы делу создания на Украине более прозрачной политической системы и модернизации экономики. Мое личное мнение, предложенная литовскими политиками инициатива относительно "плана Маршалла" для Украины очень важна, здесь Литве нужно вовлечь больше государств, политических деятелей, в том числе и из крупных стран - членов ЕС, потому что в одиночку "план Маршалла" мы точно не реализуем.

Мы открыто говорим с российским руководством о разном подходе в украинском вопросе, о нарушениях прав человека, ущемлении свободных СМИ, политической оппозиции. С другой стороны - и об этом говорила мой руководитель Федерика Могерини в мае во время визита в Россию - Россия остается крупнейшим соседом ЕС. Для ЕС она важна как поставщик энергоресурсов и рынок с населением 140 миллионов. Без координации с Россией сирийский конфликт не будет завершен. Об этом говорил и президент Америки, об этом говорим и мы.

- Литовское руководство, дипломаты жестче других стран Европы высказываются за изоляцию России. Правильный ли это путь?

- На мой взгляд, только что состоявшаяся встреча Д. Трампа и Владимира Путина внесет определенные изменения. По некоторым вопросам разногласия останутся, но, например, по перемирию в Сирии ведется сотрудничество. На Экономический форум в Санкт-Петербурге из США приехало 600 предпринимателей. Большие делегации приехали из Германии, Италии, Франции.

Нам следует проводить мудрую и изобретательную политику, отвечающую нашим национальным интересам. Хотя и с опозданием, но мы наконец зашевелились. Восемь лет назад некоторые политические лидеры подвергали сомнению важность отношений Литвы с США и выделение необходимых средств на оборону, нужно приветствовать то, что этот подход изменился. Не важно, кто находится у власти, США остаются для нас важнейшим стратегическим государством в плане оборонных гарантий. Задача литовской дипломатии - привлечь присутствие США и НАТО как средств сдерживания.

Вместе с тем нам важно понять, что в Европе происходят изменения. Германия и Франция в ближайшее время выдвинут инициативы многопланового и гибкого развития ЕС, к этому нам нужно готовиться и иметь свою позицию. Нашей целью должно быть остаться в ядре этих процессов.

Конфликт мировоззрений с Россией носит глубокий и долговременный характер. В ближайшее время мы не вернемся к обычным отношениям, но Россия является и будет оставаться нашим соседом. Соседи могут не нравиться, они могут быть враждебно настроенными, но соседей не изменить и с ними нужно общаться. С президентом В. Путиным общаются Д. Трамп, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Жан-Клод Юнкер и другие. На уровне премьеров, министров или вице-министров с Россией общаются наши соседи Финляндия, Швеция, Польша, и Латвия, и Эстония.

Я думаю, что в Литве тоже должны появиться политики, которые будут общаться с соседями. Если президент не может или не хочет общаться, то есть министр иностранных дел, министр транспорта. Можно начать и с уровня вице-министров. По всей видимости, мы единственное государство, у которого на правительственном уровне долгое время не было контактов с Россией.

Для нас в стратегическом, экономическом и культурном отношении имеет особую важность Калининградская область. Со стороны ЕС региональное сотрудничество никогда не прекращалось, так что было бы вполне естественно и нормально поддерживать контакты с руководством этой области, представителями ее отдельных районов.

Осенью в непосредственной близости от Литвы состоятся военные учения "Запад-2017". Важно иметь телефонный номер, по которому можно узнать о численности, маневрах (вооруженных сил) или о подозрительных военных передвижениях - чтобы свести к минимуму риск военных инцидентов.

- В марте Вы поделились в Facebook роликом, в котором Д. Трамп, как кажется, отказывается пожать руку А. Меркель, и написали, что сомневаетесь, достоин ли он быть лидером Запада. Что Вы имели в виду?

- Нужно признать, что отношения ЕС с США переживают не лучшие времена. После Второй мировой войны США были лидером стран свободного мира, сейчас, когда у власти администрация президента Д. Трампа коммуникации иногда недостает внятности или даже заметно отсутствие лидерства.

Хорошо, что он (Д. Трамп - ред.) уточняет свою позицию относительно гарантий безопасности со стороны НАТО. Я всегда говорил, что его политическая повестка дня прояснится примерно через год, когда он пройдет период трансформации из яркого политического деятеля и бывшего инвестора в президента самого мощного государства мира. Система сдержек и противовесов в США действует.

Без сомнения, ЕС разочарован тем, что Д. Трамп решил выйти из Парижского соглашения о климатических изменениях. Мы видим тенденции к отказу от трансатлантического соглашения о свободной торговле, угрозам ввести барьеры в торговле сталью. Должностные лица ЕС уже говорили, что ЕС должен будет ответить, если администрация Д. Трампа не станет соблюдать соглашения Всемирной торговой организации и из-за этого пострадают его торговые интересы.

Характер отношений с США становится более разнообразным, разделительные линии становятся четче. Для Литвы это вызов, как маневрировать в новых геополитических водах, сохраняя ось трансатлантической безопасности, но при этом защищая экономические интересы ЕС, а значит, и Литвы.

- Спасибо за беседу.

BNS
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