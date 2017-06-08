Ущацкас: нужно отказаться от роста военного присутствия в КалининградеНе время для разговора об ослаблении визового режима

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ru.DELFI.lt
четверг, 8 июня 2017 г. 09:39
Евросоюз и Россия могут реализовать совместные интересы в Калининградской области, отказавшись от напряженности и роста военного присутствия в этом российском регионе.
Vygaudas Ušackas
© DELFI / Orestas Gurevičius

Об этом, в четверг на VII Форуме регионов-партнеров заявил посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас, сообщает «Новый Калининград.Ru»

«Калининградская область имеет особое геополитическое положение и уникальную историю, связывающую Россию и ЕС. Политическое внимание и выделяемые финансовые ресурсы делают Калининградскую область привилегированным регионом для сотрудничества между Европейским союзом и РФ, — сказал Ушацкас. — Здесь у нас, как у соседей, много общих интересов, которые мы можем реализовать только на основе взаимного уважения и сотрудничества и при отказе от увеличения военного присутствия и наращивания напряженности в регионе.

Посол ЕС в России также напомнил, что в Калининграде накоплен огромный опыт совместной работы с регионами стран ЕС. В частности, в рамках приграничного сотрудничества совместно со странами-соседями было реализовано более 60 проектов на общую сумму 146 млн евро, из которых 124 млн евро поступили из бюджета ЕС.

«Яркий пример — строительство объездной дороги Панемуне-Советск с мостом через Неман, который позволил вывести грузовой транспорт из города и снизить экологическую нагрузку», — сообщил В.Ушацкас.

Чуть позже В.Ушацкас пояснил свои высказывания. По его словам, отказ от роста военного присутствия в Калининградской области не является обязательным условием для реализации совместных проектов Евросоюза и России. Об этом В.Ушацкас заявил, комментируя СМИ сделанное во время VII Форума регионов-партнеров заявление.

«Это не условие. Я просто выразил свое мнение, что ключом для улучшения отношений является как раз снижение напряженности. И когда наращивается военное присутствие, когда идут всевозможные военные учения, когда недостаточно объясняется, какой у них сценарий, люди начинают пугаться, что сейчас будут нападать, — пояснил Ушацкас. — Поэтому транспарентность очень важна — мы должны сделать все, чтобы напряженность снижалась».

При этом он не ответил на вопрос, идет ли речь о снижении роста военного присутствия только в Калининградской области либо об аналогичных действиях в близлежащих государствах, где в настоящее время размещаются дополнительные силы НАТО. «Я сказал то, что я сказал», — ответил посол ЕС на вопрос о том, имел ли он в виду весь Балтийский регион или только Калининградскую область.

Напомним, что Литва и ряд других, соседних с Калининградской областью РФ стран не раз высказывали обеспокоенность в связи с милитаризацией этого российского региона.

Не время для разговора об ослаблении визового режима

Также, в ходе данного форума В.Ушацкас затронул и тему виз. Любые переговоры по отмене или ослаблению визового режима между Россией и Евросоюзом, по его словам, сейчас несвоевременны, передает "Калининград.ру".

По словам дипломата, ранее существовали серьёзные подвижки и даже реальные дорожные карты, однако после обострения конфликта на Украине ситуация кардинальным образом изменилась.

"В 2014 году до конфликта на Украине визовый диалог с Россией существовал, а сейчас... Дорожные карты были вполне реальные. В январе 2014 года в Москве, я помню, проходила одна из последних встреч", — отметил В.Ушацкас.

Одним из условий возвращения к диалогу посол ЕС назвал выполнение Россией Минских договорённостей. Кроме этого, он подчеркнул, что его российским коллегам известны требования по отмене виз — они одинаковы для всех, и «любой может их исполнить».

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