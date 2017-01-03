Урбялис готовится к работе в посольстве в США

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BNS
вторник, 3 января 2017 г. 14:26
Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Литвы Вайдотас Урбялис в апреле этого года станет советником по обороне в посольстве Литвы в США.
Vaidotas Urbelis
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

"С 3 апреля буду работать советником по обороне в посольстве Литвы в США", - сказал В. Урбялис, который работает сейчас директором по оборонной политике в Министерстве обороны.

Он занимает эту должность с 2014 года.

Пока неясно, кто сменит В. Урбялиса на должности директора по оборонной политике в Минобороны.

В 2010 – 2014 годах он работал директором Департамента евроатлантического сотрудничества Минобороны. Ранее В. Урбялис был советником по обороне в представительстве Литвы при НАТО, директором Департамента оборонной политики и планирования Минобороны.

США являются одним из важнейших партнеров Литвы в НАТО. С 2014 года после аннексии Крыма Россией в Литве постоянно находится на ротационной основе 150 американских военных. После того, как США разместили свою бригаду в Польше, американские военные единицы разной численности и в дальнейшем будут находиться в Литве на ротационной основе.

У некоторых стран - членов Альянса вызвала обеспокоенность риторика избранного президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Он говорил, что решение о защите союзников по НАТО он примет только после того, как взвесит, достаточно ли они финансируют свою оборонную сферу.

BNS
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