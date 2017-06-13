Умершего члена Сейма Жилинскаса сменит Навицкас

BNS
вторник, 13 июня 2017 г. 12:37
Умершего члена Сейма консерватора Рокаса Жилинскаса сменит религиовед и публицист Андрюс Навицкас.
© DELFI / Tomas Vinickas

Главная избирательная комиссия (ГИК) во вторник прекратила действие мандата Жилинскаса, и утвердил полномочия представителя Союза Отечества - Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) А.Навицкаса.

Полномочия Навицкаса должны вступить в силу в четверг 15 июня, после принесения им присяги в Сейме.

Бывший журналист 45-летний Р.Жилинскас, избиравшийся в парламент в 2008, 2012 и 2016 гг., на прошлой неделе скончался от тяжёлой болезни.

BNS
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