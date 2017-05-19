Ультиматум Карбаускиса: ограничения алкоголя или коалиция

В настоящее время парламент обсуждает представленные правительством поправки, связанные с ограничением доступности алкоголя. Некоторые поправки вызывают возмущение в обществе. В минувший вторник в Вильнюсе состоялся концерт "Свободу рок-н-роллу".

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и глава социал-демократов Гинтаутас Палуцкас обещают поддержку некоторым предложениям "крестьян", но другие поправки не намерены одобрять, в их числе - запрет на продажу алкоголя в уличных кафе. Соцдемы также против запрета на продажу алкоголя с 20 лет.

Карбаускис уступать не намерен. По его словам, предлагается компромиссный вариант: программа партии была жестче.

"Те высказывания, "здравые" или нет, просто игра перед определенной аудиторией. На самом деле ситуация трагическая, если взглянуть на то, сколько алкоголя у нас употребляют, мужчины, которые сейчас много говорят, просто не чувствуют ответственности, они сами не понимают, что все предложения, представленные нами - это предложения ВОЗ, они не избыточные", – сказал DELFI Карбаускис.

По его словам, ограничения коснутся мероприятий, на которых нет никакого контроля, на которых "сотни бедных полицейских" вынуждены ловить людей, нарушающих общественный порядок. По словам Карбаускиса, 12 мэрий уже испробовали мероприятия без алкоголя и не хотели бы вернуться к прежнему варианту – никто якобы не обанкротился, а желающие выпить делают это дома. По словам политика, не нужно превращать праздники в попойки.

"Я понимаю, что эти двое молодых лидеров, видно, любят попсу, рок и под настроение забывают о том, что сами же предлагали, забывают, что говорили после того, как в Савечай утопили детей.Они не понимают и не углубляются в суть", – сказал Карбаускис, уверенный, что так они хотят угодить части общества, которая у парламента призывала легализовать марихуану.

"Я сегодня уверен, что мы сможем принять представленные правительством и утвержденные комитетом поправки, несмотря на публичные заявления лидеров партий. Для нас это очень важно. Я открыто сказал об этом и могу повторить – от этого голосования может зависеть судьба коалиции. Это большая ответственность. Это вопрос не договоренности, а ответственности", – сказал лидер ЛСКЗ.

По словам Карбаускиса, нужно комплексное решение: невозможно принять одно решение, отбросив три. "Если соцдемы не одобрят, этот вопрос может возникнуть, значит мы просто напросто не понимаем. Ведь это вписано в программу правительства", – предупредил Карбаускис о судьбе коалиции.

18 мая на заседании президиума соцдемов членам фракции предложили не одобрять предложения в связи с повышением возрастного ценза при продаже алкоголя до 20 лет, а также разный порядок на платных и бесплатных мероприятиях и запрет на продажу алкоголя в уличных кафе.

"Я думаю, об этом договорятся и другие фракции. Есть 20% предложений, которые не одобряют почти все, а 80%, видно, все поддерживают. Видно, надо сосредоточиться на этом, (...) а то, что не одобряют оставить на будущее", – сказал DELFI Палуцкас.

Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) 19 мая зарегистрировал свои поправки к закону о контроле над алкоголем. Как сообщалось ранее, фракция готова поддержать ограничение времени продажи алкоголя, рекламу алкоголя, но против абсолютного запрета на рекламу.

Консерваторы не намерены поддерживать запрет на продажу алкоголя в уличных кафе и на бесплатных мероприятиях, к примеру, во время городских праздников. Принятие такого решения предлагают отдать на откуп мэрии. Фракция СО-ХДЛ также не может одобрить такое нелогичное предложение, как за "запрет на перевозку и хранение алкоголя в упаковках, которые хорошо видны публично". Консерваторы сомневаются также, следует ли повышать возрастной ценз до 20 лет.

Консерваторы предлагают компромиссный вариант - продавать молодежи 18-20 лет алкоголь не крепче 16 градусов.

Специалист по связям с общественностью Ариюс Катаускас заметил, что до сих пор о борьбе с алкоголем заявляли консерваторы. Сейчас риторику переняли "крестьяне", занявшие очень жесткую позицию.

"По моему мнению, оппоненты, со всей свободой рок-н-роллу, выигрывают бой у "крестьян". То, что предлагают консерваторы, соцдемы - явная демонстрация того, что "крестьяне" загнали себя в угол. Если они хотя бы частично не поддержат ограничения, предложенные консерваторами или соцдемами, я не сомневаюсь, что возникнет вопрос, не имитируют ли они борьбу с алкоголем. Об этом Ландсбергис и соцдемы обязательно заявят.

Если "крестьяне" это поддержат, то им придется признать, что первые предложения были довольно инертными, радикальными. Они еще должны будут признать, что проиграли коммуникационную войну. Реально в нынешней ситуации консерваторы и соцдемы пользуются слабостью позиции "крестьян", – заявил Катаускас.