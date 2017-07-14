Удар в спину: Рамунас, правда делает свободным

По словам Урбшиса, председатель ЛСКЗ должен понят, что всех интересует, что кроется за его отношениями с Килдишене. "Что их связывает? На этот вопрос до сих пор не ответили", – сказал депутат.

DELFI напоминает, что в четверг вечером в Вильнюсе состоялась встреча Карбаускиса и бывшего депутата Килдишене, а также представителей связей с общественностью и юриста Людвики Мешкаускайте. На журналистов вызвали охрану, позже приехали еще три экипажа. Затем журналистов из здания выпроводили.

Источник "крестьян" подтвердил BNS, что Карбаускис лично координировал вопросы финансирования, распространения и рекламы изданной недавно книги Греты Килдишене.

По словам Урбшиса, может, думали, что после появления книги Килдишене, люди бросятся раскупать издание "едва не как Св. Писание, их ум прояснится".

"Но в реальности не так. Большей части людей сама Килдишене неинтересна. Она интересна лишь в плане отношений с Карбаускисом. И если сам Карбаускис будет об этом говорить, что есть заинтересованные в его дискредитации, как лидера в связи с проводимыми реформами, то этой зависимостью от Килдишене он делает себя уязвимым, делает уязвимой политическую силу, которая планирует реформы", – сказал он.

Депутат сказал, что хочет обратиться к Карбаускису: "Рамунас, не забывай, правда делает человека свободным".

14 июля в о время интервью в редакции DELFI лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис пояснил причину встречи с Гретой Килдишене.

По его словам, на встрече обсуждалось распространение слухов о том, что он участвовал в издании книги Килдишене, однако в результате решили провести социальный эксперимент – участники встречи якобы сидели и анализировали работу журналистов, а потом решили завершить историю и выйти из помещения.

"Тут не может быть никакого криминала", – сказал политик.

По словам Урбшиса, одно дело, если эти заявления лидера означают, что пытаются решать только проблемы партии, привлекая внимание общества и СМИ.

"Но это касается и парламентской фракции, в которой есть не только члены партии. Я считаю, что это конфликт частных и государственных интересов. Если мы хотим решать проблемы и принимать непопулярные решения, нам нужно заручиться доверием людей. Такие встречи только снижают доверие, появляется повод умалять деятельность фракции ЛСКЗ и правительства", – сказал он.

По мнению депутата, Карбаускис поступил бы честно, если бы сказал, что чувствует ответственность за историю с Килдишене, сожалеет, что молодую женщину несправедливо очернили, поэтому способствовал рекламе книги.

"Но сейчас, когда он говорит, что увидел книгу едва ли не в первый раз, когда она появилась в книжных, и в то же время на Найсяйском фестивале книге выделяют отдельный павильон, а он с логотипом ЛСКЗ, возникают сомнения в откровенности Карбаускиса. И события вчерашнего происшествия позволяют предположить, что Карбаускис нечестен", – сказал Урбшис.

Его удивляла строка из книги Килдишене, где сказано, что она не хочет быть просто матерью и женой, ее миссия шире.

"Можно понять, что она хочет вернуться в общественную жизнь. Карбаускис должен ясно понять, что если в начале скандала выяснилось, что Килдишене скрыла кое-что из своей биографии, фракция была на грани раскола, то сейчас, когда нас ждет тяжелый политический сезон, когда партнеры сомневаются, оставаться ли в коалиции, Лидеры должны занимать позицию, не приводящую к расколу фракции", – сказал он.

Урбшис сказал: если Карбаускис ясно не скажет, что в будущем не будет "пропихивать" Килдишене в какую-то политическую деятельность, к примеру, в список кандидатов в ЕП, то ситуация станет бомбой замедленного действия.

"Я прямо говорю: если Килдишене впишут в список кандидатов в ЕП, то я буду считать, что для Карбаускиса это особые отношения. И я, хоть и не являюсь членом партии, вряд ли останусь во фракции ЛСКЗ", – заявил политик.