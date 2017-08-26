На острове Немана в Каунасе, недалеко от арены "Жальгирис" в выходные проходит "Пикник свободы", который привлек политическую элиту страны, известных общественных деятелей и всех, неравнодушных к идеям гражданского общества.
Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Tomas Vinickas

Инициатором пикника является публицист, писатель и общественный деятель Андрюс Тапинас. В субботу в Каунас поддержать Тапинаса приехала президент страны Даля Грибаускайте.

Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė
Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Tomas Vinickas

Президента и Тапинаса провожали взгляды участников дискуссий и собравшихся жителей. Самые смелые подходили к президенту, здоровались и задавали вопросы.

Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė
Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Tomas Vinickas

Президент с удовольствием общалась как с хозяином пикника, так и с горожанами, интересовалась и развлечениями для участников, тем, что предлагали в вагончиках с едой, и актуальными темами дискуссий.

Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė
Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Tomas Vinickas
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