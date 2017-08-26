Инициатором пикника является публицист, писатель и общественный деятель Андрюс Тапинас. В субботу в Каунас поддержать Тапинаса приехала президент страны Даля Грибаускайте.
Президента и Тапинаса провожали взгляды участников дискуссий и собравшихся жителей. Самые смелые подходили к президенту, здоровались и задавали вопросы.
Президент с удовольствием общалась как с хозяином пикника, так и с горожанами, интересовалась и развлечениями для участников, тем, что предлагали в вагончиках с едой, и актуальными темами дискуссий.
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