Инициатором пикника является публицист, писатель и общественный деятель Андрюс Тапинас. В субботу в Каунас поддержать Тапинаса приехала президент страны Даля Грибаускайте.

Президента и Тапинаса провожали взгляды участников дискуссий и собравшихся жителей. Самые смелые подходили к президенту, здоровались и задавали вопросы.

Президент с удовольствием общалась как с хозяином пикника, так и с горожанами, интересовалась и развлечениями для участников, тем, что предлагали в вагончиках с едой, и актуальными темами дискуссий.