У Сейма Литвы появился четвертый корпус

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BNS
воскресенье, 14 мая 2017 г. 12:06
У Сейма Литвы появилось еще одно здание. Соответствующая вывеска появилась на принадлежавшем ранее здании Valstybės žinios.
© "Lietuvos žinios"

По словам вице-канцлера парламента Антанаса Димайтиса, с ликвидацией Valstybės žinios, здание, находившееся в Вильнюсе по адресу ул.Гинею, 3, передано канцелярии Сейма и названо IV корпусом. Здесь обосновались подразделения парламента, Регистр законодательных актов.

"Решением правительства, с ликвидацией в прошлом году Valstybės žinios (Государственные новости), имущество компании было передано канцелярии Сейма, здание зарегистрировано на имя канцелярии Сейма, поэтому названо IV корпусом", - сказал он BNS.

"По старому договору с Valstybės žinios, в этом здании работает Главная избирательная комиссия, также туда перенесены отдел расследований, переводов и регистр всех законодательных актов", - сказал вице-канцлер.

У парламента имеется три корпуса, все они объединены, новый корпус находится в нескольких сотнях метров от Сейма.

В бумажном издании Valstybės žinios до конца 2013 года публиковались законы и другие законодательные акты. Согласно новому порядку, они вступают в силу не после публикации в Valstybės žinios, а в доступном публично и бесплатно Регистре законодательных актов, за которым следит канцелярия Сейма.

BNS
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