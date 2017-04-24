У посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую шашку

У посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую шашкуКлимкин: провокацию могла подстрекать РФ

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ru.DELFI.lt
понедельник, 24 апреля 2017 г. 13:56
Возде здания посольства Литвы в Киеве взорвалась дымовая шашка. Рядом со зданием также обнаружен корпус гранаты. В МИД Литвы называют это происшествие провокацией.
© Google Maps

Провокацию с дымовой гранатой у посольства Литвы в Киеве могла подстрекать Россия, заявил находящий в Вильнюсе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я не могу исключить, что это была преднамеренная провокация, которую подстрекала российская сторона", - заявил П. Климкин журналистам на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

Ночью 24 апреля возле здания посольства Литовской Республики в Киеве на улице Бусловская взорвалась дымовая шашка, сообщает zn.ua

Ее остатки изъяли сотрудники украинских правоохранительных органов для проведения экспертизы, сообщается на сайте Национальной полиции в Киеве.

Кроме того, неподалеку от посольства найден корпус гранаты "Ф-1".

Правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

"Была дымовая шашка, ведётся расследование. Мы считаем, что это провокация", - отметила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене агенству BNS.

Ущерба зданию причинено не было.

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