У посольства Литвы в Киеве взорвали дымовую шашку

Провокацию с дымовой гранатой у посольства Литвы в Киеве могла подстрекать Россия, заявил находящий в Вильнюсе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я не могу исключить, что это была преднамеренная провокация, которую подстрекала российская сторона", - заявил П. Климкин журналистам на совместном брифинге с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.
Ночью 24 апреля возле здания посольства Литовской Республики в Киеве на улице Бусловская взорвалась дымовая шашка, сообщает zn.ua
Ее остатки изъяли сотрудники украинских правоохранительных органов для проведения экспертизы, сообщается на сайте Национальной полиции в Киеве.
Кроме того, неподалеку от посольства найден корпус гранаты "Ф-1".
Правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела за хулиганство.
"Была дымовая шашка, ведётся расследование. Мы считаем, что это провокация", - отметила пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене агенству BNS.
Ущерба зданию причинено не было.