У литовских партий все еще сохраняется задолженность за выборы

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BNS
четверг, 27 июля 2017 г. 11:33
Задолженности участвовавших в прошлогодних выборах литовских партий уже уменьшились втрое, однако общая задолженность все еще впечатляет - 482 тыс. евро, пишет газета Lietuvos rytas со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии (ГИК).
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

Оставшиеся после выборов задолженности все еще преследуют 55 самостоятельных участников политической кампании.

Сразу после выборов таких было намного больше - финансовые обязательства тогда указали 72 участника избирательной кампании, а их задолженности достигали более 1 млн. 333 тыс. евро. Самая большая задолженность была у победителя выборов - Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) во главе с Рамунасом Карбаускисом. Тогда она составляла почти миллион евро. Хотя ЛСКЗ удалось частично ликвидировать задолженность, "аграрии" все еще лидируют среди должников.

Сейчас размер задолженности ЛСКЗ - 261 тыс. евро. Лидер партии в среду обещал, что осенью ее не останется. "Партия получит оставшуюся часть дотации и погасит долг. Других источников доходов у нас нет", - сказал Р. Карбаускис Lietuvos rytas.

Газета напоминает, что выборы в парламент обошлись всем участвовавшим в них партиям более чем в 7 млн. евро. Больше всего денег за возможность вернуться к власти выложили социал-демократы.

Левые потратили на выборы почти 1,5 млн. евро, но их расходы на выборы не превышали доходов.

BNS
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Политика

У литовских партий все еще сохраняется задолженность за выборы (1)

Ramūnas Karbauskis
Задолженности участвовавших в прошлогодних выборах литовских партий уже уменьшились втрое, однако общая задолженность все еще впечатляет - 482 тыс. евро, пишет газета Lietuvos rytas со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

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