У литовских партий все еще сохраняется задолженность за выборы

Оставшиеся после выборов задолженности все еще преследуют 55 самостоятельных участников политической кампании.
Сразу после выборов таких было намного больше - финансовые обязательства тогда указали 72 участника избирательной кампании, а их задолженности достигали более 1 млн. 333 тыс. евро. Самая большая задолженность была у победителя выборов - Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) во главе с Рамунасом Карбаускисом. Тогда она составляла почти миллион евро. Хотя ЛСКЗ удалось частично ликвидировать задолженность, "аграрии" все еще лидируют среди должников.
Сейчас размер задолженности ЛСКЗ - 261 тыс. евро. Лидер партии в среду обещал, что осенью ее не останется. "Партия получит оставшуюся часть дотации и погасит долг. Других источников доходов у нас нет", - сказал Р. Карбаускис Lietuvos rytas.
Газета напоминает, что выборы в парламент обошлись всем участвовавшим в них партиям более чем в 7 млн. евро. Больше всего денег за возможность вернуться к власти выложили социал-демократы.
Левые потратили на выборы почти 1,5 млн. евро, но их расходы на выборы не превышали доходов.