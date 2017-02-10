Трамп в письме: США гордятся таким союзником, как Литва

16 февраля 1918 года в Вильнюсе Совет Литвы провозгласил восстановление независимого государства Литва.

"Американский народ вместе со мной передает поздравления вам и всем гражданам Литвы по случаю 16 февраля, когда исполнится 99 лет независимости Литвы. Литва лидирует в содействии развитию демократии и укреплению трансатлантического сообщества. Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по повышению диверсификации энергетики поддерживают нашу общую цель - укреплять европейскую и региональную безопасность", -. говорится в письме президента Соединенных Штатов.

В письме Д. Трампа говорится, что Литва является важным членом НАТО, который своим примером демонстрирует солидарность. В письме отмечаются усилия Литвы по скорейшему увеличению финансирование обороны до 2% от ВВП.

"Более того, вклад Литвы в совместных действиях в Афганистане и борьбе с ИГ демонстрирует ее приверженность укреплению глобальной безопасности", - пишет Д. Трамп.

"Соединенные Штаты гордятся таким союзником, как Литва", - говорится в письме президента США главе Литвы Грибаускайте.