Трамп в письме: США гордятся таким союзником, как Литва

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ru.DELFI.lt
пятница, 10 февраля 2017 г. 11:17
Президент США Дональд Трамп прислал письмо с поздравлениями президенту Литвы Дале Грибаускайте по случаю дня восстановления государственности 16-го февраля.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

16 февраля 1918 года в Вильнюсе Совет Литвы провозгласил восстановление независимого государства Литва.

"Американский народ вместе со мной передает поздравления вам и всем гражданам Литвы по случаю 16 февраля, когда исполнится 99 лет независимости Литвы. Литва лидирует в содействии развитию демократии и укреплению трансатлантического сообщества. Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по повышению диверсификации энергетики поддерживают нашу общую цель - укреплять европейскую и региональную безопасность", -. говорится в письме президента Соединенных Штатов.

В письме Д. Трампа говорится, что Литва является важным членом НАТО, который своим примером демонстрирует солидарность. В письме отмечаются усилия Литвы по скорейшему увеличению финансирование обороны до 2% от ВВП.

"Более того, вклад Литвы в совместных действиях в Афганистане и борьбе с ИГ демонстрирует ее приверженность укреплению глобальной безопасности", - пишет Д. Трамп.

"Соединенные Штаты гордятся таким союзником, как Литва", - говорится в письме президента США главе Литвы Грибаускайте.

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