Трамп обещает защищать доступ Восточной Европы к альтернативным поставкам энергоисточников

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BNS
пятница, 7 июля 2017 г. 09:26
Президент США Дональд Трапм, находясь в Польше, пообещал защищать доступ этой страны и соседних государств к альтернативным источникам энергии.
D. Trumpo vieša kalba Varšuvoje
© Reuters / Scanpix

"Америка с нетерпением ждет расширения партнерства с вами. Мы приветствуем более тесные торговые и коммерческие связи в свете развития вашей экономики, и мы взяли обязательства защищать ваш доступ к альтернативным источникам энергии, чтобы Польша и ее соседи больше никогда не считались заложницами одного поставщика энергии", - заявил в четверг Д. Трамп перед собравшимися у варшавского дворца Красиньских.

Глава Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Рамунас Вильпишаускас сказал BNS , что это утверждение соответствует прежней риторике Д. Трампа.

"Это соответствует его общим убеждениям, которые акцентируют экспорт американских ресурсов и в целом эксплуатацию местных американских источников, если речь идет о международной торговле. В этом смысле это повторение ранее сказанного им. С точки зрения интересов этого региона, это приемлемо, поскольку для Литвы, Польши и других стран приоритетом являются альтернативные источники поставок, а для президента США приоритетом является экспорт американских энергетических ресурсов", - сказал Р. Вильпишаускас.

На минувшей неделе входящая в госэнергохолдинг Lietuvos energija компания поставок и торговли газом Lietuvos duju tiekimas ( LDT ) подписала договор с компанией Cheniere Marketing International , по которому она приобрела около 140 тыс. кубометров сжиженного природного газа (СПГ) у США. Именно группе Cheniere Energy принадлежит первый терминал экспорта СПГ в США, с которого Литва ранее пыталась приобрести газ, однако этому не способствовали высокие цены.

Однако договор с американской компанией еще не означает, что в августе в Литву будет поставлен газ именно с Американского континента. Если Cheniere Marketing International будет дешевле приобрести газ, например в Норвегии, то именно оттуда он и поступит на терминал в литовской Клайпеде.

В среду глава Lietuvos energija Далюс Мисюнас отмечал в интервью BNS , что закупка газа не связана с политикой или с визитом Д. Трампа в Польшу, а поддержка со стороны властей важна для экспорта, однако будет ли газ в Литву поставляться из США, определит его цена.

Эксперт в сфере энергетики Ромас Швядас ранее сообщал BNS , что позиция Белого Дома, который выступает за увеличение экспорта СПГ в Европу, прежде всего, выгодна США, однако таким образом создается конкуренция на мировом рынке, что снизит цену на газ и для Литвы. По его мнению, позицию Д. Трампа по экспорту СПГ не следует отождествлять со стремлением политизировать экспорт газа или попыткой направить сигнал Москве. По его словам, это просто желание роста укрепления энергетического сектора Америки.

В США цены на газ почти в два раза ниже, чем в Литве - сейчас на бирже Henry Hub можно приобрести один мегаватт-час газа приблизительно за 9 евро, когда в Литве средняя его рыночная цена составляет почти 19 евро (включая и газ "Газпроима"). Однако, если поставлять газ в Литву из США, то он значительно вырастает в цене - превращение его в СПГ обходится приблизительно в 7-9 евро за мегаватт-час, еще около 3,5 евро добавляется за поставку через Атлантический океан и технологические убытки, поэтому окончательная его цена может составить 21,5 евро за мегаватт-час.

BNS
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