Тиллерсон и Линкявичюс поговорили: США видят усилия Литвы по повышению безопасности

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BNS
пятница, 3 марта 2017 г. 11:10
Вашингтон видит усилия Литвы по повышению своей безопасности и безопасности всего региона, говорит госсекретарь США Рекс Тиллерсон, у которого в четверг состоялась телефонная беседа с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.
Rexas Tillersonas
© Reuters / Scanpix

"Госсекретарь США отметил, что вклад Литвы в повышение своей безопасности, а тем самым - и безопасности всего региона прекрасно видят и ценят в Вашингтоне, выделил усилия Литвы и проделанную ею работу в области энергетической безопасности, а также в предоставлении помощи на Украине, в сотрудничестве с США в Афганистане и Ираке", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Как сообщает МИД, Р. Тиллерсон заверил литовского министра, что США готовы и в дальнейшем укреплять отношения с Литвой, и подчеркнул сотрудничество в областях безопасности, экономики, энергетической и кибернетической безопасности.

Во время беседы госсекретарь США пригласил Л. Линкявичюса в ближайшее время встретиться в Вашингтоне, а также принять участие во встрече коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" на уровне министров.

BNS
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