Тиллерсон и Линкявичюс поговорили: США видят усилия Литвы по повышению безопасности

"Госсекретарь США отметил, что вклад Литвы в повышение своей безопасности, а тем самым - и безопасности всего региона прекрасно видят и ценят в Вашингтоне, выделил усилия Литвы и проделанную ею работу в области энергетической безопасности, а также в предоставлении помощи на Украине, в сотрудничестве с США в Афганистане и Ираке", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Как сообщает МИД, Р. Тиллерсон заверил литовского министра, что США готовы и в дальнейшем укреплять отношения с Литвой, и подчеркнул сотрудничество в областях безопасности, экономики, энергетической и кибернетической безопасности.

Во время беседы госсекретарь США пригласил Л. Линкявичюса в ближайшее время встретиться в Вашингтоне, а также принять участие во встрече коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" на уровне министров.