Тактика социал-демократов в отношении "крестьян" оправдалась

Консультации между партнерами по коалиции - это нормальная практика, утвержденная в коалиционных соглашениях. Кажется, критика возымела действие – премьер-министр Саулюс Сквернялис пригласил социал-демократов на встречу.

По словам Буткявичюса, староста фракции социал-демократов Ирена Шяулене неоднократно обращалась к председателю ЛСКЗ Рамунасу Карбаускису, предлагая консультироваться по разным вопросам.

Буткявичюс сказал, что он говорил с Карбаускисом о консультациях на уровне старост фракций.

Однако "крестьяне" не проводили заседания коалиционного совета, поэтому соцдемы решили предпринять иные действия – стали приглашать на заседания фракции министров правительства Сквернялиса.

К примеру, 21 февраля на заседание был приглашен министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Поскольку не организуют заседания коалиционного совета, мы, как опытные политики, хотим услышать, когда будут представлены основные приоритеты правительства, и какие проекты законов должны быть представлены для их осуществления. Знаете, мы долго не можем пребывать в неизвестности, поскольку скоро и 10 марта. После моего высказывания на заседании президиума, вчера мне сообщили, что премьер-министр 27 февраля приглашает меня и старосту фракции в правительство, представят план осуществления программы правительства(...)", - сказал Буткявичюс.

10 марта начинается весенняя парламентская сессия.

По его словам, со Сквернялисом он и коллеги по фракции встретится еще 21 февраля. Но эта встреча планировалась раньше и не связана с вопросом нехватки совместных дискуссий.

"Мы хотим ясности", - сказал Буткявичюс.

"Нас - как партию и как фракцию -обвиняют в том, что мы сидим и ждем и радуемся, что мы в правящей коалиции. Но нас не для этого выбирали. Поэтому мы вызываем министров и интересуемся, просим их представить подготовленные ими планы осуществления правительственных программ. Поскольку очень стыдно. Если где-то тебя как политика спрашивают, о первом, втором, третьем приоритете, как они будут осуществляться, когда, а ты не можешь ответить, то какой ты политик?" - удивлялся Буткявичюс.

Пресс-секретарь Сквернялиса Томас Бержинскас сказал DELFI, что со стороны главы правительства постоянно ведется работа с партнерами по коалиции.

"Может, ее нельзя назвать строго периодичной, но в той или иной форме она проводится. Премьер принимает как партнеров по коалиции, так и представителей оппозиции", - сказал Бержинскас.