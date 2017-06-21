Стратегия: Литва должна производить всю электроэнергию сама и без АЭС

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BNS
среда, 21 июня 2017 г. 17:00
Литва в будущем должна производить всю электроэнергию сама, а большую часть всей потребляемой электроэнергии (80%) она должна получать из возобновляюемых источников энергии.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В проекте новой Национальной энергетической стратегии указано, что газ до 2050 года будет переходным типом топлива, терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) должен поставлять газ Балтийским странам, Польше и Украине, а проект синхронизации электросетей выделен как один из важнейших.

Между тем о развитии ядерной энергетики в Литве в стратегии не упоминается.

Сейчас Литва импортирует около 70% электроэнергии, а в будущем, по мнению Министерства энергетики, она должна сама вырабатывать всю электроэнергию. В стратегии намечается, что в 2020 году производство электроэнергии в стране должно составлять 35% потребности, в 2030 году - 70%, а в 2050 году - 100%.

Однако нужно будет стремиться к тому, чтобы цены на электроэнергию были не выше, чем в соседних государствах.

В проекте стратегии указано, что возобновляемая энергия станет основной во всех секторах: электро-энергетическом, тепловом, транспортном и др. Цель - чтобы в 2020 году в окончательном балансе потребления энергии доля возобновляемых источников энергии составляла 30%, в 2030 году - 45%, а в 2050 году - 80%.

Как отмечает министерство, до 2020 на ветроэлектростанции будет выделяться дополнительная квота мощности 250 мегаватт, этот вид энергии станет основным в Литве.

Министерство энергетики относится к природному газу как к переходному типу топлива на период до 2050 года, когда экономика должна перейти к более чистым видам энергоисточников.

Признается, что содержание газовой инфраструктуры в Литве "сравнительно дорогостоящее", при этом выражается надежда, что оно будет обходиться дешевле после выкупа ТСПГ.

Кроме того, планируется, что в 2021 году, когда начнет действовать газовая смычка с Польшей, Литва будет экспортировать газ через терминал в Польшу и Украину. По мнению Минэнергетики, таким образом уменьшится часть затрат на терминал, которая ложится на плечи литовских потребителей.

BNS
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