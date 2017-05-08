Страны Балтии и Польша: проект Nord Stream 2 является политическим

 (4)
BNS
понедельник, 8 мая 2017 г. 20:00
Премьеры трех Балтийских государств и Польши повторно заявили, что будущий проект газопровода Nord Stream 2, который будет продолжен по дну Балтийского моря, является политическим, а не экономическим.
© AFP/Scanpix

Представители всех государств подчеркнули, что не одобряют данный проект.

В понедельник на встрече в Таллине премьеры четырех стран обсудили проект Nord Stream 2, который реализует российский концерн "Газпром" и партнеры.

"Мы считаем, что этот проект не является только экономическим, только бизнес-проектом. Этот проект может негативно повлиять на европейский рынок газа, и я еще раз повторяю, что позиция Литвы не меняется. Литва присоединилась к Польше, в которая обжаловала решение Еврокомиссии по Opal ", - заявил в понедельник в Таллине литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

Премьер Польши Беата Шидло заверила, что Nord Stream 2 является чисто политическим проектом.

"Мы говорили о Nord Stream 2, и я пользуюсь возможностью поблагодарить премьеров Литвы и Латвии за то, что они присоединились к жалобе по Opal . Мы всегда четко акцентировали, что это политический проект", - сказала польский премьер.

Глава латвийского правительства Марис Кучинскис также считает, что это "политический, не экономический, не бизнес-проект", а, по мнению эстонского премьера Юри Ратаса, Nord Stream 2 может навредить энергетическому единству ЕС.

Осенью прошлого года ЕК увеличила квоту использования газопровода Opal для "Газпрома". Находящийся в Восточной Германии Opal соединен с газопроводом Nord Stream в Балтийском море между Германией и Россией. Критики считают, что широкомасштабное использование Opal и Nord Stream может сократить транзит газа через Польшу и Украину.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Страны Балтии и Польша: проект Nord Stream 2 является политическим (4)

Страны Балтии и Польша: проект Nord Stream 2 является политическим
Премьеры трех Балтийских государств и Польши повторно заявили, что будущий проект газопровода Nord Stream 2, который будет продолжен по дну Балтийского моря, является политическим, а не экономическим.

Исследование: почти половина жителей Литвы видят угрозу со стороны России (8)

Исследование: почти половина жителей Литвы видят угрозу со стороны России
Почти половина жителей Литвы видит угрозу со стороны России.В случае нападения или возникновения реальной угрозы нападения, 4 из 10 жителей страны остались бы в Литве, но в первую очередь искали бы способ обезопасить себя и свою семью.

Посол Литвы в России не будет наблюдать за парадом в Москве 9 мая (1)

Посол Литвы в России не будет наблюдать за парадом в Москве 9 мая
Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас не примет участия в торжественных мероприятиях, связанных с празднованием россиянами Дня победы, сообщает Lietuvos žinios.

Посол: приоритеты политики Франции будут ясны после назначения правительства (1)

Philippe Jeantaud
Приоритеты французской политики будут ясны после назначения правительства, заявил посол этой страны в Литве Филипп Жанто после победы на президентских выборах проевропейского кандидата право-центристов Эммануэля Макрона.

Эксперт: победа Макрона ослабит беспокойство литовцев по поводу отношения Франции к РФ (141)

E. Macronas triumfuoja prezidento rinkimuose
Победа центриста Эммануэля Макрона на выборах президента Франции ослабит беспокойство литовцев по поводу отношения Парижа к России, говорит директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.
Facebook друзья
Rambler's Top100