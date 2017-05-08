Страны Балтии и Польша: проект Nord Stream 2 является политическим

Представители всех государств подчеркнули, что не одобряют данный проект.

В понедельник на встрече в Таллине премьеры четырех стран обсудили проект Nord Stream 2, который реализует российский концерн "Газпром" и партнеры.

"Мы считаем, что этот проект не является только экономическим, только бизнес-проектом. Этот проект может негативно повлиять на европейский рынок газа, и я еще раз повторяю, что позиция Литвы не меняется. Литва присоединилась к Польше, в которая обжаловала решение Еврокомиссии по Opal ", - заявил в понедельник в Таллине литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

Премьер Польши Беата Шидло заверила, что Nord Stream 2 является чисто политическим проектом.

"Мы говорили о Nord Stream 2, и я пользуюсь возможностью поблагодарить премьеров Литвы и Латвии за то, что они присоединились к жалобе по Opal . Мы всегда четко акцентировали, что это политический проект", - сказала польский премьер.

Глава латвийского правительства Марис Кучинскис также считает, что это "политический, не экономический, не бизнес-проект", а, по мнению эстонского премьера Юри Ратаса, Nord Stream 2 может навредить энергетическому единству ЕС.

Осенью прошлого года ЕК увеличила квоту использования газопровода Opal для "Газпрома". Находящийся в Восточной Германии Opal соединен с газопроводом Nord Stream в Балтийском море между Германией и Россией. Критики считают, что широкомасштабное использование Opal и Nord Stream может сократить транзит газа через Польшу и Украину.