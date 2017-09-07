Учения "Запад", в которых, по данным российской стороны, примут участие 12 700 военнослужащих и которые носят исключительно оборонительный характер, вызвали опасения в Польше и странах Балтии. В Литве и в Эстонии утверждают, что число участников учений может на самом деле достигнуть 100 000 человек.
За последние годы НАТО доставило в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу для сбалансирования исходящей от России опасности 4000 своих военнослужащих.
Йенс Столтенберг в среду во время посещения дислоцированных в эстонском городе Тапа военнослужащих НАТО сказал, что присутствие этих сил дает однозначный сигнал о том, что "нападение на одного из союзников повлечет за собой ответ всего альянса".
"Мы будем внимательно следить за ходом учений и мы на страже, хотя и сохраняем спокойствие, поскольку не видим непосредственной угрозы ни одному из союзников НАТО", — подчеркнул он.
Официальные лица на Западе утверждают, что подготовка к учениям "Запад" указывает на то, что на самом деле учения будут более масштабными, чем об этом говорит Москва и, по словам Столтенберга, уровень открытости России не соответствует международным требованиям.
В качестве наблюдателей на учения приглашены три эксперта НАТО и, по словам Столтенберга, это совсем не тот уровень транспарентности, на котором настаивает ОБСЕ.
"Транспарентность и предсказуемость для снижения вероятности недоразумений и инцидентов сейчас даже важнее, поскольку напряженность остается высокой", — добавил он.
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