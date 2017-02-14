Столтенберг: с НАТО Литва больше никогда не утратит независимость

"Премьер-министр, я хочу с удовлетворением похвалить ваше правительство за ваше лидерство в сфере расходов на оборону и наших планов добиться планки в 2% (...) к 2018 году", - заявил Й. Столтенберг на совместном брифинге с литовским премьер-министром Саулюсом Сквернялисом в Брюсселе.

"Более справедливое распределение бремени является существенным для долговременной прочности нашего Альянса и безопасности наших людей. Литва демонстрирует успешный пример другим союзникам", - добавил он.

По словам главы НАТО, "Литва вносит значимый вклад в НАТО", направляя военных в Афганистан, Ирак и Косово.

Й.Столтенберг также поздравил Литву с приближающимся 16-ым февраля. 16 февраля Литва будет отмечать 99-летие восстановления государства.

"С НАТО вы больше никогда не утратите независимость", - сказал Генсекретарь Альянса.

Сейчас Литва выделяет на оборону около 1,8% от ВВП, в следующем году ассигнования планируется увеличить до оговоренных с НАТО 2%.

В январе парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) предложил литовским партиям договориться о выделении с 2020 года на оборонную сферу 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Соглашение еще не подписано.

Литва повышает расходы на обороны с 2014 года, после интервенции России в Украину и активизации ее военных действий в регионе Балтийского моря.

НАТО хотел бы заранее получать информацию об учениях РФ "Запад 2017"

НАТО хотело бы заранее получать информацию ОТ России и Беларуси об учениях "Запад 2017", которые вызывают беспокойство у стран Балтии своим масштабом и наступательным сценарием.

"Учения "Запад 2017" - это пример учений, о которых мы бы хотели быть информированы заранее", - заявил журналистам в Брюсселе во вторник Й.Столтенберг.

Он отметил, что возможность обмена информацией об учениях до их начала обсуждалась с российскими дипломатами.

Й.Столтенберг также подчеркнул, что НАТО стремится модернизировать документы, регламентирующие прозрачность учений и присутствие международных наблюдателей. Он утверждает, что Россия пользуется пробелами, имеющимися в этих документах, чтобы проводить учения, о которых ничего не сообщается заранее.

"НАТО работает над тем, чтобы модернизировать Венский документ с учетом имеющихся брешей", - сказал глава НАТО.

По предоставленным BNS данным МИД, РФ в 2015 году провела 20 учений, о которых ничего не сообщала заранее. Дипломаты не предоставили данные за 2016 год.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, на проходящих в этом году учениях "Запад" ведется демонстративная подготовка к войне с Западом.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас отметил, что эти учения, скорее всего, будут крупнейшими из когда-либо проводившихся у границ Литвы.

Литовская разведка называет "Запад -2017" главным вызовом национальной безопасности Литвы в этом году.

По мнению должностных лиц, в ходе прежних учений "Запад " отрабатывалась оккупация южной части Литвы, а также блокировка единственного сухопутного коридора НАТО в Балтийские страны. Россию также обвинили в том, что она не представила реальных цифр о военных и техники, участвовавших в этих учениях.

В последний раз учения "Запад " проводились в 2013 году. По информации Москвы и Минска, в них приняли участие около 10 000 военных.