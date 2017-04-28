Степонавичюс покидает Движение либералов, но остается в Сеймеполитику предъявлены подозрения

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BNS
пятница, 28 апреля 2017 г. 12:08
Член Сейма Гинтарас Степонавичюс, которому предъявлены подозрения по делу о политической коррупции, решил выйти из фракции Движения либералов и из партии, но слагать депутатские полномочия не намерен.
Gintaras Steponavičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Я проинформировал ответственного секретаря партии о выходе из партии, и старосту фракции - о выходе из фракции", - сказал BNS в пятницу Г.Степонавичюс.

Он сказал, что желает, чтобы расследование шло как можно лучше и на него не влияла депутатская неприкосновенность, но от мандата члена Сейма не отказывается, ибо не хочет, чтобы его ставили в один ряд обвиняемыми в коррупции лицами.

"Мотив, почему я не собираюсь покидать Сейм, заключается в том, что уходя, отступая, я бы встал в один ряд с обвиняемыми в коррупции лицами. Не соглашаясь с предъявляемыми мне подозрениями, я ещё раз повторяю: не вижу никаких оснований говорить, будто я заблуждался, и совершил какое-то преступное деяние. И я это докажу на суде", - заявил Г.Стяпонавичюс.

Ранее руководители Движения либералов призывали Г.Степонавичюса сложить полномочия депутата Сейма и выйти из партии, сообщает ответсекретарь партии Реналдас Вайсбродас.

Правление партии в четверг приняло решение, что член партии, которому предъявлены подозрения по уголовному делу, должен незамедлительно выйти из партии и с занимаемых политических постов.

"Это единственный человек, хотя он и приостановил членство, которому предъявлены подозрения. Г.Стяпонавичюс проинформирован о решении партии, мы ждём его ответа", - сказал BNS в пятницу Вайсбродас.

Служба специальных расследований (ССР) подтвердила, что Г.Стяпонавичюс в четверг был опрошен в качестве подозреваемого.

Сейм на прошлой неделе по просьбе Генпрокурора лишил Г.Стяпонавичюса парламентской неприкосновенности. Правоохранительные органы подозревают, что Г.Степонавичюс договаривался с Р.Курлянскисом относительно финансирования партии, а голосуя за принятие благоприятных для концерна правовых актов принизил авторитет Сейма и дискредитировал звание депутата.

Г.Степонавичюс утверждает, будто с бизнесменом вёл переговоры только о выделении поддержки на гражданские инициативы, но не по голосованию в парламенте.

BNS
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