Степонавичюс: меня такое известие удивило

"Честно говоря, меня обращение генпрокурора в парламент в связи с лишением депутатской неприкосновенности удивило", – сказал журналистам Гинтарас Степонавичюс.

По его словам, прекрасно известно, что прокуроры в течение долгих месяцев искали коррупционные связи, но не нашли их. По словам депутата, неприкосновенности просят лишить в связи со злоупотреблением безо всяких доказательств коррупции.

"Могу сказать, что то, что прокуроры считают превышением моих полномочий как депутата, противоречит моей позиции. Я думаю, что как политик я ничего такого не сделал, что было бы нарушением законов, Конституции или кодекса этики и морали", – сказал политик.

Он заявил, что намерен доказать свою правоту в суде, а не в парламенте. Политик обещал обратиться к спикеру парламента, чтобы как можно скорее была осуществлена процедура по его лишению депутатской неприкосновенности.

"С поднятой головой я докажу, что то, о чем говорят, будто партию финансировали через те или иные публичные организации, которые оказывают влияние на политиков или связаны с партией, не делали ничего противозаконного", – сказал Степонавичюс.

По его словам, если бы речь шла о коррупции, то он подумал бы об отказе от мандата, но сейчас этого делать не намерен.

Однако Степонавичюс признал, что во время двух встреч с вице-президентом MG Baltic Раймондасом Курлянскисом речь шла о поддержке фонда самого Степонавичюса и Центра исследования свободы. Первому было предназначено 5000 евро, а второму – 10 000 евро. Такие действия политик назвал западной практикой.

"Я получил 0 евро, 0 центов", – ответил он на вопрос, какую сумму получил от MG Baltic.

По словам Степонавичюса, по его данным этот концерн Движению либералов деньги не выделял. Но политик признал, что шла речь об оказании ему помощи как физическому лицу, но никакой помощи не было.

Депутат уверяет, что ему нечего краснеть, после трех опросов он надеялся, что его статус остался как статус свидетеля.

"Я видел, что прокурор никаких коррупционных связей не нашел. Это признали и в обращении. Я понимаю, что в контексте дела хотят показать, что с этим связано много людей. Не обязательно эти связи коррупционные, они могут быть и другими. Я готов показать, что я ничем не нарушил закон. Более того – я буду просить спикера создать комиссию и как можно скорее голосовать по вопросу лишения иммунитета, чтобы защититься в суде", – сказал политик.

По его словам, вся эта история повернулась для него в неожиданное русло. Однако он успокаивал себя и других, говоря, что он достаточно силен, чтобы это пережить.

По имеющимся данным, можно предположить, что член Сейма голосовал за принятие правовых актов, выгодных концерну MG Baltic, утверждают прокуроры.

В обращении к Сейму говорится, что такие действия могут расцениваться как злоупотребления Степонавичюсам конституционными полномочиями члена Сейма, нарушение депутатской присяги, устава Сейма, закона о деятельности политических партий и кодекса поведения государственного политика.

"Данные, собранные в этом досудебном расследовании, позволяют обоснованно считать, что член Сейма Литовской Республика созыва 2012 - 2016 годов, заместитель председателя парламентской политической партии Союз Либералов Литовской Республики и заместитель председателя фракции этой политической партии в Сейме Гинтарас Степонавичюс, вопреки служебным интересам члена Сейма, злоупотребляя служебным положением члена Сейма и конституционными полномочиями, лично не раз общался с одним из руководителей концерна, вел переговоры о средствах, которыми незаконно финансировалась политическая партия, представляемая Степонавичюсом, одно публичное учреждение, Фонд помощи Степонавичюса и предвыборная кампания этого члена Сейма", - пояснила Генпрокуратура.

Без разрешения парламента депутата не могут привлечь к уголовной ответственности.