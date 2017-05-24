Старостой фракции социал-демократов в Сейме избран Палёнис

BNS
среда, 24 мая 2017 г. 19:40
Старостой парламентской фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) избран вице-председатель Бюджетно-финансового комитета сейма Андрюс Палёнис, сообщила ЛСДП.
Andrius Palionis
© DELFI / Tomas Vinickas

Кроме него, на этот пост претендовал заместитель старосты фракции, член Комитета по национальной безопасности и обороне Юозас Олякас. За А. Палёниса при тайном голосовании проголосовало 11 парламентариев, за Ю. Олякаса - 6 членов фракции, один бюллетень был испорчен.

А. Палёнис остался третьим на состоявшихся в апреле выборах председателя ЛСДП.

А. Палёнис сменит на должности главы фракции возглавлявшую ее до сих пор вице-председателя сейма Ирену Шяулене.

Бывший председатель партии и бывший премьер Альгирдас Буткявичюс накануне выборов отказался баллотироваться в старосты фракции.

41-летний А. Палёнис, получивший финансовое образование, избирается в сейм Литвы на второй срок полномочий, он является членом парламентских Антикоррупционной комиссии и Комиссии по этике и процедурам.

BNS
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Политика

Старостой фракции социал-демократов в Сейме избран Палёнис

Andrius Palionis
Старостой парламентской фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) избран вице-председатель Бюджетно-финансового комитета сейма Андрюс Палёнис, сообщила ЛСДП.

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