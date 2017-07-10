США дислоцировали в Литве для учений зенитно-ракетные комплексы Patriot

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ru.DELFI.lt
понедельник, 10 июля 2017 г. 17:08
США дислоцировали в Литве для учений зенитно-ракетные комплексы Partiot большой дальности.
© RIA/Scanpix

Об этом в понедельник сообщает Министерство обороны Литвы.

Подобные системы в Литве дислоцируются впервые, говорится в сообщении минобороны.

"Дислокация этой системы демонстрирует твердые обязательства США по обеспечению безопасности Литвы и высокую готовность быстро дислоцировать стратегические мощности в регионе", - сказано в сообщении.

Дислоцированная система будет работать в одной связке с системами ПВО Литвы и других стран НАТО в ходе международных учений единиц воздушной обороны наземного базирования Tobruq legacy 2017, которые в Литве состоятся впервые, уточняет ведомство.

В ходе данных военных учений будут отрабатываться действия упомянутых единиц и совершенствоваться навыки процедур руководства и контроля. Цель учений - повышение интегральности международных и региональных соединений, что должно укрепить готовность к возможному сценарию коллективной обороны НАТО.

Учения Tobruq legacy 2017 начнутся 11 июля и продлятся до 22 июля в Шяуляйском округе.

Всего в учениях примут участие порядка 500 военных и около 30 систем ПВО из Литвы и еще четырех стран НАТО: Великобритании, США, Латвии и Польши.

Основной организатор данных учений - США. ВВС Литве в них примут участие уже в третий раз.

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