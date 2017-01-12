Спикера Сейма подвергли критике за встречу с послом РФ накануне 13 января

Политик поднимает вопрос о том, что в этой встрече с представителем государства, отрицающего преступления 13 января, нельзя не увидеть символическое значение .

"Почему на неделе 13 января проводится встреча с представителем государства, которое отрицает трагедию 13 января - не только не берет на себя ответственности, отказывается выдать преступников, отрицает и распространяет унижающую нас информацию о том, что "свои стреляли в своих?" Нельзя ли было увидеть символическое значение этой встречи?" - сказал М. Адоменас в своем заявлении, зачитанном в четверг в зале заседаний сейма.

Он сказал, что понимает, что председатель Сейма должен встречаться и с дипломатическими представителями недружественных для Литвы государств, однако отметил, что эта встреча была организована не подобающим образом в плане связей с общественностью.

"Почему это было так обнародовано, почему из этого была сделана целая пиар-история, и мы должны были по телевизору наблюдать, как председатель Сейма, председатель органа власти свободного демократического государства отодвигает стул посланнику тиранической диктатуры у нас по соседству, у которой есть враждебные замысли в отношении наших территорий и территорий наших друзей?" - задал консерватор риторический вопрос.

Комментируя некоторое время назад встречу с российским послом, спикер Сейма В.Пранцкетис сказал, что удивлен критикой в общественном пространстве, по его словам, встреча не была для дипломатического представителя особенно приятной, потому что ему напомнили именно о нежелании РФ выдать находящихся под судов в деле 13 января.