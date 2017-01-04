Спикер: Сейму Литвы удастся сократить число парламентариев

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BNS
среда, 4 января 2017 г. 10:49
Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис полагает, что парлавменту удастся сократить число депутатов.
In the Seimas
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

"Я думаю, что если при рассмотрении очень важных вопросов собиралось большинство в 94 голоса, то, вероятно, что соберем, потому что большинство партий декларировало перед выборами, что Сейм нужно сокращать", - сказал В. Пранцкетис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он говорит, что и сам поддержит такое предложение, потому что таким было обязательство делегировавшего его Литовского союза крестьян и зеленых перед выборами.

"Мы видим, что в Сейме все равно есть такая часть неактивных людей, которая могла бы стать меньше", - рассуждал В. Пранцкетис.

Лидер аграриев Рамунас Карбаускис и еще несколько десятков парламентариев говорят, что число парламентариев нужно сократить со 141 до 100 потому, что в стране сократилась численность населения.

В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживало 3 млн. 700 человек. Сейчас в Литве 2 млн. 850 тыс. жителей.

По мнению некоторых политологов, сокращение числа парламентариев может отдалить парламентариев от избирателей, а нынешняя их число - 141 пропорционально величине страны.

BNS
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