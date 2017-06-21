Спикер Сейма: реформа лесничества переносится на осень

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BNS
среда, 21 июня 2017 г. 13:52
В среду у здания литовского парламента около 100 работников лесничеств и представителей профсоюзов их работников провели акцию протеста против намечаемой реформы лесного хозяйства.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

В связи с этим спикер Сейма Викторас Пранцкетис сообщил, что принятие закона о реформе переносится на осеннюю сессию, хотя ещё утром во вторник заявлял, что поправки к закону будут приняты на весенней сессии.

"Да, сегодня утром после того как в интервью (радиостанции Ziniu radijas - BNS) я сказал, что мы примем, узнал, что имеет место процедурная волокита. Должен ещё пояснить. Я не сомневаюсь, что наша коалиция должна решить этот вопрос", - сказал журналистам встретившийся с пикетчиками Пранцкетис, отвечая на вопрос, будет ли реформа принята на этой весенней сессии.

Руководителю Федерации профсоюзов работников лесного хозяйства Инге Ругинене председатель парламента пообещал встретиться и обсудить вопросы предстоящей реформы.

И.Ругинене BNS сказала, что правительство в течение полугода так и не удосужилось ответить, какую пользу не только Литве, но и работникам лесного хозяйства даст планируемая реформа, но больше всего её возмущал тот факт, что они не участвовали в подготовке реорганизации. Она надеется, что парламент данные поправки будет рассматривать без излишней спешки.

Правительство Литвы утвердило реорганизацию лесничеств - вместо 42 лесничеств будет учреждено одно государственное предприятие Lietuvos valstybiniai miskai ("Государственные леса Литвы"). Профсоюзы работников лесного хозяйства обеспокоены тем, что будет уволено не 400 работников этой отрасли, как обещает Министерство окружающей среды, а не менее 1000 из 4000 .

Окончательное решение примет Сейм.

BNS
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