Спикер Сейма предложит уволить главу Комиссии по служебной этике

"Он просит оценить доверие к нему как должностному лицу в сейме. Это не то решение, которого я ожидал, и я считаю, все же мы оценим доверие в сейме, как предусмотрено в уставе, когда доверие оценивается одной пятой членов сейма, или комитетом, либо решением правления сейма", - сказал во вторник журналистам В. Пранцкетис.

Согласно уставу, предложение об увольнение с должности главы назначаемого сеймом ведомства может выдвигать правление сейма, комитет или не менее чем одна пятая членов сейма. Решение об увольнении главы организации по причине недоверия принимается тайным голосованием, для этого требуется более половины голосов членов сейма.

Председатель сейма придерживается позиции о том, что глава комиссии принизил репутацию руководителя ГКСЭ и на минувшей неделе призвал Р. Валянтукявичюса уйти в отставку. Этот призыв был обусловлен тем, что он единолично решил не начинать расследование по поводу ситуации представительницы ЛСКЗ Греты Килдишене, когда она пользовалась автомобилем, взятым в лизинг у Agrokoncernas. В ответе Р. Валянтукявичюса Г. Килдишене отмечалось, что обстоятельства, при которых близкое ей лицо заключило договор о лизинге автомобиля с Agrokoncernas и позволило депутату пользоваться автомобилем "сами по себе не создают конфликта интересов".

Тогда спикер заявлял, что если не дождется заявления главы ГКСЭ об отставке, то сам ее инициирует.

Во вторник глава ГКСЭ заявил, что не будет писать заявление об увольнении, поскольку не нарушил закон.