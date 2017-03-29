Спикер Сейма не услышал в Польше неудобных вопросов о написании фамилий

"Он весьма вежливо не упоминал ни о чём конкретном. Это была очень удобная для меня беседа, так как мне не пришлось давать какие-либо конкретные обязательства. Даже на пресс-конференции была предоставлена возможность задавать вопросы. Я ожидал, что такие вопросы будут, но сам господин Карчевски таких вопросов не задавал", - по возвращении из Польши отметил в интервью радиостанции Ziniu radijas Пранцкетис.

Принимая участие в Ассамблее парламентариев Литвы, Польши и Украины, В.Пранцкетис указал, что с руководством Польши обсудил стратегические вопросы: помощь Украине в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами, высказал удовлетворение в связи с тем, что эта страна отказалась покупать электроэнергию от Островецкой АЭС в Беларуси.

Спикер литовского парламента не рассчитывает, что Литва может повлиять на Островецкую АЭС, но отметил, что происходящие в этой стране демократические протесты вселяют надежду на возможные политические перемены.

Ныне действующие в Литве правовые акты предусматривают, в документах граждан Литвы имена и фамилии записываются литовскими буквами. Вопрос написания их на языке оригинала часто поднимают проживающие в Литве поляки и политики Варшавы.

Суды Литвы уже приняли несколько решений,обязующих в паспортах и удостоверениях личности граждан Литвы писать эти данные и нелитовскими буквами, однако Служба миграции отказывается это делать, ссылаясь на верховенство закона над судебными решениями. Решениями судов не совсем довольны и сторонники написания на языке оригинала, поскольку суды обязывают на официальной странице паспорта имя и фамилию писать по-литовски, а оригинальную фамилию указывать только на дополнительной странице документа. Ратующие за написание своих имён и фамилий на языке оригинала лица говорят, что в этом случае у них возникают сложности при поездках за рубежом, тем самым ущемляются их права.