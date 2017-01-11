Спикер Сейма Литвы: встречи с послами РФ и Беларуси были поводом напомнить о 13 января

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BNS
среда, 11 января 2017 г. 09:53
Спикера литовского Cейма Виктораса Пранцкетиса удивила критика по поводу встреч с послами России и Республики Беларусь накануне Дня защитников свободы, поскольку именно на встречах им напомнили о нежелании стран выдавать подсудимых по делу о событиях 13 января 1991 года.
Aleksandras Udalcovas ir Viktoras Pranckietis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Это был повод заявить обоим послам - просим обратить внимание на то, что у нас идут суды, мы хотим привлечь этих людей к уголовной ответственности, сейчас мы судим их заочно, и это было сказано послам именно сейчас", - заявил в среду В. Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas .

"То, что мы говорили с послами, было представительством интересов Литвы, и они не улыбкой встретили эти наши вопросы", - акцентировал спикер.

Председатель Cейма на этой неделе встретился с послом Российской Федерации в Вильнюсе Александром Удальцовым и послом Республики Беларусь Александром Королем.

Вильнюсский окружной суд уже почти год рассматривает дело, сейчас идет опрос пострадавших. Это дело - одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых - два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Большинство подсудимых - граждане РФ.

В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.

В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

BNS
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Спикер Сейма Литвы: встречи с послами РФ и Беларуси были поводом напомнить о 13 января (33)

Aleksandras Udalcovas ir Viktoras Pranckietis
Спикера литовского Cейма Виктораса Пранцкетиса удивила критика по поводу встреч с послами России и Республики Беларусь накануне Дня защитников свободы, поскольку именно на встречах им напомнили о нежелании стран выдавать подсудимых по делу о событиях 13 января 1991 года.

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