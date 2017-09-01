Находящий в Украине спикер литовского Cейма Викторас Пранцкетис в пятницу побывал на территории смежной с Крымским полуостровом, который более трех лет назад аннексировала Россия.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Domantas Pipas

В. Пранцкетис побывал на контрольном пункте в Гончаре, где находился приблизительно в ста метрах от российских пограничников.

"Завоеван чужой народ, это оккупация, и это не проблема Украины, это война против Украины", - заявил журналистам председатель парламента.

По словам литовских дипломатов, это первый визит политика подобного ранга из ЕС на этой территории.

В. Пранцкетис встретился на контрольном пункте с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рефатом Чубаровым.

Спикер сказал, что Запад должен более активно добиваться возвращения Крыма Украине.

"Минские соглашения даже не затрагивают Крымского вопроса, поэтому мы должны думать о том, чтобы в будущем на переговорах появилось это слово "Крым", - заявил В. Пранцкетис, имея в виду Минские соглашения.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, после свержения президента Украины Виктора Януковича.

BNS
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