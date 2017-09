В. Пранцкетис побывал на контрольном пункте в Гончаре, где находился приблизительно в ста метрах от российских пограничников. "Завоеван чужой народ, это оккупация, и это не проблема Украины, это война против Украины", - заявил журналистам председатель парламента. По словам литовских дипломатов, это первый визит политика подобного ранга из ЕС на этой территории. В. Пранцкетис встретился на контрольном пункте с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рефатом Чубаровым. Спикер сказал, что Запад должен более активно добиваться возвращения Крыма Украине. "Минские соглашения даже не затрагивают Крымского вопроса, поэтому мы должны думать о том, чтобы в будущем на переговорах появилось это слово "Крым", - заявил В. Пранцкетис, имея в виду Минские соглашения. Россия аннексировала Крым в 2014 году, после свержения президента Украины Виктора Януковича.

