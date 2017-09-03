Спикер Сейма Литвы призывает не забывать вопрос Крыма

Тем временем, у трех въездов в Крым жизнь кипит - ежедневно здесь перемещаются несколько тысяч человек, которым иногда приходится провести по несколько часов в очереди. На одном из контрольных пунктов побывали и журналисты ЛРТ.

Триколор всего в ста метрах от охраняющих границы аннексированного Крыма российских солдат. Спикер Сейма В.Працкетис стал западным политиком самого высокого ранга, кто посетил контрольный пункт на въезде в Крым.

"Чувство пренебрежения, пренебрежения суверенитетом народа. Больше ничего не могу сказать. Оно такое. Завоевана чужая земля - это оккупация", - сказал спикер литовского парламента.

До аннексии по этой дороге проезжали даже не останавливаясь. Сейчас здесь баррикады, пограничники проверяют всех въезжающий и выезжающих, а украинские военные внимательно наблюдаются за тем, что происходит за несколько сотен метров.

Флаг Украины символически поднят здесь выше, чем висящий в 30-ти метрах российский. Связь с Крымом реально проходит через три пункта перехода. Никакой общественный транспорт, к примеру, поезда, в Крым не курсирует. Украинцы не впускают с Крыма людей с российскими паспортами и автомобили с российскими номерами. У тех, кто пересекает границу чаще, есть по автомобилю с одной и другой стороны. В день, этот самый крупный контрольный пункт проходит около 2000 человек. Навещают родных, едут на Украину заменить документы, везут в Крым товары. Летом в праздники здесь приходится ждать и по 6 часов.

"Самая крупная провокация со стороны оккупантов, когда они сами останавливают пропуск автомобилей на оккупированную территорию, чтобы у нас образовались очереди и казалось, что в Крым направляется много туристов. Они представляют это так, как будто власти Украины специально создают препятствия, не пропуская людей, которые стремятся в Крым", - рассказал глава смены контрольного пункта, капитан Дмитрий Ковалев.

В нескольких сотнях метров от официального контрольного пункта - военизированная организация крымских татар "Аскар", один из инициаторов блокады полуострова. Подозревают, что они причастны к подрыву столбов электропередчач в Крым. Активисты "Аскара" здесь находятся с начала аннексии Крыма, они первыми начали охранять это место и контролировать, чтобы в Крым не провозили товары. После того, как украинские власти признали группу самообороны татар, они помогают пограничникам.

"Конечно, никто там воевать не собирается. Самое главное, чтобы вернулось самоуважение и крымские татары вспомнили, кто они такие, что здесь их земля. И что вместе с братским народом Украины мы ее вернем", - говорил комендант группы Делавер Сейтумеров.

А пока вернут, татары танцуют народные танцы недалеко от Крыма. Из-за аннексии полуостров покинули около 70 000 человек, половина из них - татары. Еще 300 000 остались. Глава Меджлиса крымско-татарского народа, которого не впускают на родину, говорит, что лидеров крымских татар в Крыму преследуют, десятки молодых людей похищены, их пытаются запугать.

"Наших детей берут в российскую армию, это одна из главных мер, которая заставляет людей покинуть Крым. Никто не хочет, чтобы их дети служили с армии России", - говорит глава парламента татар, член Верховной Рады Украины Рефат Чубаров.

В связи с аннексией Крыма по-прежнему действуют санкции Запад в отношении России. Однако сейчас больше внимание привлекает война на востоке Украины, поэтому некоторые западные дипломаты склонны отложить вопрос Крыма. Спикер Сейма обещает этого не допускать.

"Минские соглашения не затрагивают вопрос Крыма. Поэтому мы должны думать, что в будущем, в переговорах должно появится слово "Крым" и мы должны эту проблему решать", - утверждал В.Працкетис.

А пока эта проблема решается, Алеся возвращается из Днепропетровска, где навещала родителей. Девушка говорит, что для нее дом - Украина.

"Здесь я родилась, а там живу 4-5 лет. Поэтому пересекаю границу и я уже дома. Для меня там не дом", - говорила Алеся.

Из-за этого она не отказалась от украинского паспорта и сожалеет, что ездит к родителям теперь лишь 3-4 раза в год, много времени занимает пересечение контрольного пункта.