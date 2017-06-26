Спикер Сейма Литвы Пранцкетис отбывает с визитом в США

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис в понедельник отбывает в Вашингтон, где примет участие во встрече глав парламентов Северных и Балтийских стран с высокопоставленными представителями США.
Председатели парламентов стран формата NB8 встретятся с председателем Палаты представителей Полом Райаном, представителями администрации президента США, сенаторами и другими должностными лицами США.
Как сообщает Отдел Сейма Литвы по связям с общественностью, главы парламентов обсудят укрепление трансатлантических связей, совместные действия, направленные на преодоления вновь возникающих вызовов.
Спикер Сейма обсудит с членами кабинета вице-президента США вопросы безопасности, а также встретится с ответственными за международную торговлю должностными лицами, литовской диаспорой в Вашингтоне и Нью-Йорке.