Спикер Сейма обсудит с членами кабинета вице-президента США вопросы безопасности, а также встретится с ответственными за международную торговлю должностными лицами, литовской диаспорой в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Как сообщает Отдел Сейма Литвы по связям с общественностью, главы парламентов обсудят укрепление трансатлантических связей, совместные действия, направленные на преодоления вновь возникающих вызовов.

Председатели парламентов стран формата NB8 встретятся с председателем Палаты представителей Полом Райаном, представителями администрации президента США, сенаторами и другими должностными лицами США.

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис в понедельник отбывает в Вашингтон, где примет участие во встрече глав парламентов Северных и Балтийских стран с высокопоставленными представителями США.

Спикер Сейма Литвы Пранцкетис отбывает с визитом в США

Спикер Сейма Литвы Пранцкетис отбывает с визитом в США Председатель Сейма Викторас Пранцкетис в понедельник отбывает в Вашингтон, где примет участие во встрече глав парламентов Северных и Балтийских стран с высокопоставленными представителями США.

Кому понадобились хорошие отношения со ставленниками Лукашенко? Парламентарий, член Избирательной акции поляков Литвы Ярослав Наркевич в Сейме изъявил желание создать межпарламентскую группу по добрососедским отношениям c Республикой Беларусь. Группа создана не была, а бывший посол Литвы в США, консерватор Жигимантас Павиленис назвал своих коллег, пожелавших объединиться с такую группу, "пятой колонной".

Почему Литва борется с белорусской АЭС и "Северным потоком-2" Литва прилагает максимум усилий для того, чтобы остановить возведение Беларусью АЭС в Островце, помешать строительству "Северного потока-2" и выйти из энергокольца БРЭЛЛ.

Сейм Литвы призвал соседей не пропускать электроэнергию из небезопасных АЭС Литовский парламент призвал Эстонию, Латвию и Польшу не пропускать к себе электроэнергию из небезопасных ядерных электростанций.