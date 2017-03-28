Спикер Сейма Литвы осудил задержания в Беларуси

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BNS
вторник, 28 марта 2017 г. 14:45
Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис осудил действия силовых структур в Беларуси, когда в минувшие выходные было задержано несколько сотен человек, участвовавших в митингах протеста.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы осуждаем применение силовыми структурами грубой физической силы против мирного населения и возмущены грубым нарушением свободы собраний и самовыражения. Мы категорически осуждаем задержание мирных протестующих, лидеров демократической оппозиции, представителей средств массовой информации и множества активистов гражданского общества", - отметил в распространённом во вторник сообщении спикер Сейма.

Он призвал власти Беларуси незамедлительно прекратить любое насилие в отношении активистов гражданского общества и освободить задержанных.

Представители неправительственных организаций утверждают, что в субботу было задержано более 400 участников несанкционированного митинга "День свободы" в Минске.

Обращение В.Пранцкетиса было опубликовано во время его визита в Польшу, где он участвует в работе ассамблеи членов парламентов Литвы, Польши и Украины.

Здесь состоялась и его встреча с уполномоченным правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петром Наимским, который пару недель назад заявил, что его страна не станет покупать электроэнергию у Островецкой АЭС, а также демонтирует электролинию между Польшей и Белоруссией.

BNS
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