Спикер Сейма Литвы: остановить строительство БелАЭС невозможно

"Мы говорим, в первую очередь, о безопасности. Об остановке строительства станции, наверное, сколько бы мы ни пытались говорить, наверное, добиться этого невозможно, но не покупать электроэнергию всегда можно", - сказал Викторас Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas в среду.

По его словам, соседние страны понимают обеспокоенность Литвы безопасностью строящейся БелАЭС.

"Да, эта позиция Литвы находит понимание. Иногда в этих странах бывает так, что они вроде бы пытаются сомневаться, но когда мы начинаем говорить о небезопасности, все понимают. Все прекрасно помнят пример Чернобыля и поэтому не сомневаются, что должна быть обеспечена безопасность", - сказал глава Сейма.

Координирующий позицию и действия Литвы по поводу строящейся в Белоруссии АЭС посол по особым поручениям Дарюс Дегутис в начале февраля сказал в интервью BNS, что цель Литвы - добиваться остановки строительства станции.

"Наше сегодняшнее послание - мы призываем партнеров и друзей, ответственные организации, ведомства, Еврокомиссию и государства ознакомиться с истинным положением дел, осознать угрозы и поддержать наш логичный, здравый призыв к тому, чтобы строительство БелАЭС было остановлено. Наша цель ясна - добиться того, чтобы оно было остановлено", - сказал дипломат.

Лидеры литовских парламентских партий на прошлой неделе договорились о более тесной координации блокирования электроэнергии с БелАЭС. Лидеры восьми политических партий в подписанном ими соглашение обещают единодушно поддержать закон, который признал бы станцию небезопасной и запретил бы торговать на энергетическом рынке Литвы электричеством, произведенным на этой станции.

Литовское правительство утверждает, что на строящейся в 50 километрах от Вильнюса, в Островце БелАЭС постоянно не соблюдаются стандарты безопасности. На станции будут установлены два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

Беларусь отклоняет претензии Литвы и говорит, что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.